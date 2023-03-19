Vicdansız hırsız, hasta çocuk için toplanan paraları böyle çaldı - Son Dakika
Üye Girişi

Vicdansız hırsız, hasta çocuk için toplanan paraları böyle çaldı

19.03.2023 09:54

Vicdansız hırsız, hasta çocuk için toplanan paraları böyle çaldı -Adana'da bir kişinin gece pencereyi zorlayarak girdiği restoranda, hasta bir çocuk için toplanan yardım paraların bulunduğu 12 kumbarayı çalarak kayıplara karıştı, o anlar saniye saniye görüntülendi Hasta çocuğun babası...

Vicdansız hırsız, hasta çocuk için toplanan paraları böyle çaldı

- Adana'da bir kişinin gece pencereyi zorlayarak girdiği restoranda, hasta bir çocuk için toplanan yardım paraların bulunduğu 12 kumbarayı çalarak kayıplara karıştı, o anlar saniye saniye görüntülendi

Hasta çocuğun babası Hüseyin Çakır:

"Hırsız çocuğumun paralarını değil umutlarını çaldı, bizim kapı kapı topladığımız paraları saniyeler içinde götürdü"

ADANA - Adana'da bir kişinin gece pencereyi zorlayarak girdiği restoranda, hasta bir çocuk için toplanan yardım paraların bulunduğu 12 kumbarayı çalıp kayıplara karışması saniye saniye görüntülendi. Oğlu için toplanan paraların çalınmasına tepki gösteren baba Hüseyin Çakır "Hırsız paraları değil oğlumun umutlarını çaldı" dedi.

Olay, Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi Turgut Özal Bulvarında meydana geldi. İddiaya göre, Hüseyin Çakır SMA hastası 15 aylık oğlu Coşkun Karahan Çakır için valilik onuruyla yardım kampanyası başlattı. Bu çerçevede bulvardaki esnaflara da üzerinde hasta çocuğun fotoğrafının olduğu ve 'Coşkun'a nefes ol' yazılı kumbaralar bırakan baba Çakır, her zamanki gibi hepsinin toplandığı iş yerinden almaya gitti. Aynı zamanda depremzede olan baba Çakır, geçtiğimiz perşembe günü 12 kumbaranın toplandığı iş yerine gidemedi. Bir hırsız ise o gece restoranın penceresini zorlayarak içeri girdi. Direkt kasaya yönelen hırsız burada kumbaraları gördü. Hırsız 3 poşet alarak 12 kumbarayı üzerinde hasta çocuğun fotoğrafı ve "Coşkun'a nefes ol" yazısı olmasına rağmen içine koydu. Hırsız daha sonra güvenlik kamerası olduğunu fark edip yüzünü de saklayarak çaldıklarıyla çıkıp gitti.

"Oğlumun paralarını değil umutlarını çaldılar"

Sabah iş yerine gelen restoran sahibi kumbaraların olmadığını fark edince güvenlik kamerasını izleyip içeri hırsız girdiğini görünce polise ve hasta çocuğun babasına haber verdi. Restorana gelen baba Çakır, bin bir zahmetle topladıkları paraların çalındığını görünce büyük üzüntü yaşadı.

Üzüntüsünü belirten Baba Hüseyin Çakır, "Oğlumun paralarını değil umutlarını çaldılar. Biz bir lira bir lira, beş lira, beş lira bu paraları biriktiriyoruz. İnsan bunun hasta çocuğa ait olduğunu göre göre nasıl çalar. Ben bu insana artık bir şey diyemiyorum. İnşallah yakalanır ve hak ettiği cezayı alır. İnşallah yakalanır başka çocukların canını acıtmaz" dedi.

O anların saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdığı hırsızlık olayı ile ilgili polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Vicdansız hırsız hasta çocuk için toplanan paraları çaldı Vicdansız hırsız hasta çocuk için toplanan paraları çaldı Ceyhan'da toprak yağmurla buluştu, çiftçinin yüzü güldü Ceyhan'da toprak yağmurla buluştu, çiftçinin yüzü güldü

Hüseyin Çakır, Adana, Baba, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Vicdansız hırsız, hasta çocuk için toplanan paraları böyle çaldı - Son Dakika


Son Dakika
09:45 Şenol Güneş, Jorge Jesus'un gündeme oturan sözlerine cevap verdi: Doğru bulmuyorum
09:39 Cumhurbaşkanı adaylığı için başvuru süreci başladı
09:27 Bir süredir ortalarda görünmüyordu! Spor yaptığı anları paylaşan Nusret, tarzıyla dikkat çekti
09:14 Konyasporlu Ahmet Oğuz'dan Galatasaray maçının önüne geçen pozisyon için olay itiraf: Kırmızı kart olabilirmiş
09:10 Akşener'e canlı yayında açık açık soruldu: Kılıçdaroğlu'nun HDP ile görüşmesine ne diyor?
03:57 Kanada, Türkiye ve Suriye'de depremlerden etkilenenlere vize kolaylığı sağlayacak
09:54 Sel felaketinde 16 kişinin can verdiği Şanlıurfa'da sağanak! Sokaklar yeniden göle döndü
00:10 Beyoğlu'nda dernek basan silahlı saldırgan, kurşun yağdırdı: 3 yaralı
00:13 Malatya'da karaciğer nakli olmak için sıra bekleyen genç, hastane otelinde ölü bulundu
00:10 "Tehdit mesajları alıyorum" diyen AK Partili Zengin'e DEVA Partisi'nden destek: Endişe verici
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2023 10:10:47. #1.12#
SON DAKİKA: Vicdansız hırsız, hasta çocuk için toplanan paraları böyle çaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement