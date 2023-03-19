Vicdansız hırsız, hasta çocuk için toplanan paraları böyle çaldı

- Adana'da bir kişinin gece pencereyi zorlayarak girdiği restoranda, hasta bir çocuk için toplanan yardım paraların bulunduğu 12 kumbarayı çalarak kayıplara karıştı, o anlar saniye saniye görüntülendi

Hasta çocuğun babası Hüseyin Çakır:

"Hırsız çocuğumun paralarını değil umutlarını çaldı, bizim kapı kapı topladığımız paraları saniyeler içinde götürdü"

ADANA - Adana'da bir kişinin gece pencereyi zorlayarak girdiği restoranda, hasta bir çocuk için toplanan yardım paraların bulunduğu 12 kumbarayı çalıp kayıplara karışması saniye saniye görüntülendi. Oğlu için toplanan paraların çalınmasına tepki gösteren baba Hüseyin Çakır "Hırsız paraları değil oğlumun umutlarını çaldı" dedi.

Olay, Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi Turgut Özal Bulvarında meydana geldi. İddiaya göre, Hüseyin Çakır SMA hastası 15 aylık oğlu Coşkun Karahan Çakır için valilik onuruyla yardım kampanyası başlattı. Bu çerçevede bulvardaki esnaflara da üzerinde hasta çocuğun fotoğrafının olduğu ve 'Coşkun'a nefes ol' yazılı kumbaralar bırakan baba Çakır, her zamanki gibi hepsinin toplandığı iş yerinden almaya gitti. Aynı zamanda depremzede olan baba Çakır, geçtiğimiz perşembe günü 12 kumbaranın toplandığı iş yerine gidemedi. Bir hırsız ise o gece restoranın penceresini zorlayarak içeri girdi. Direkt kasaya yönelen hırsız burada kumbaraları gördü. Hırsız 3 poşet alarak 12 kumbarayı üzerinde hasta çocuğun fotoğrafı ve "Coşkun'a nefes ol" yazısı olmasına rağmen içine koydu. Hırsız daha sonra güvenlik kamerası olduğunu fark edip yüzünü de saklayarak çaldıklarıyla çıkıp gitti.

"Oğlumun paralarını değil umutlarını çaldılar"

Sabah iş yerine gelen restoran sahibi kumbaraların olmadığını fark edince güvenlik kamerasını izleyip içeri hırsız girdiğini görünce polise ve hasta çocuğun babasına haber verdi. Restorana gelen baba Çakır, bin bir zahmetle topladıkları paraların çalındığını görünce büyük üzüntü yaşadı.

Üzüntüsünü belirten Baba Hüseyin Çakır, "Oğlumun paralarını değil umutlarını çaldılar. Biz bir lira bir lira, beş lira, beş lira bu paraları biriktiriyoruz. İnsan bunun hasta çocuğa ait olduğunu göre göre nasıl çalar. Ben bu insana artık bir şey diyemiyorum. İnşallah yakalanır ve hak ettiği cezayı alır. İnşallah yakalanır başka çocukların canını acıtmaz" dedi.

O anların saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdığı hırsızlık olayı ile ilgili polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.