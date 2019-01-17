Vidanjördeki Atıkları Dereye Dökerken Yakalandı
1 saat önce
İZMİR'in Tire ilçesinde, özel bir firmaya ait vidanjör operatörü, içeriğinde ne olduğu belirlenemeyen atık sıvıları dereye dökerken yakalandı.
İZMİR'in Tire
ilçesinde, özel bir firmaya ait vidanjör operatörü, içeriğinde ne olduğu belirlenemeyen atık sıvıları dereye dökerken yakalandı.
Olay, bugün saat 11.00 sıralarında, TOKİ Mahallesi Gençlik Deresi Mevkii'nde meydana geldi. Küçük Menderes
Havzası'nda çalışan Torbalı
merkezli özel bir firmaya ait vidanjörün operatörü, deposunda bulunan atık sıvıları ilçedeki dereye boşaltırken yakalandı. Vidanjörün boşaltım yaptığını fark eden bir vatandaş, durumu hemen zabıtaya haber verdi. Tire Belediyesi Zabıta Müdürlüğü
'ne bağlı ekipler, kısa sürede döküm alanına geldi. Suçüstü yapan zabıtalar; jandarma, İzmir
Su ve Kanalizasyon (İZSU) ve Çiftçi Malları Koruma ekiplerini de bölgeye çağırdı. Vidanjörü kullanan operatörün, atıkların kimyasal değil evsel atık olduğunu iddia ettiği öğrenildi. Kabahatler Kanunu ve Belediye Zabıta Yönetmeliği kapsamında yasal işlem yapıldı. Ayrıca numune alınarak, incelemeye gönderildi. Daha sonra vidanjör şoförü serbest bırakıldı.
- İzmir
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 04:51 Kaynak: DHA
Kullandığı "Evet" Oyunun Fotoğrafını Paylaşan Seçmen, 3 Ay Hapis Cezası Aldı
Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan Antalya ve İzmir'i Birbirine Bağlayacak Projeyi Açıkladı
İstanbul'da 11 Katlı Binada Yangın Paniği! Çok Sayıda Ekip Sevk Edildi
Ozan Kabak, Stuttgart ile 5,5 Yıllık Sözleşme İmzaladı