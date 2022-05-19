Video: Beijing'de Kargo Şirketleri, Kovid-19'un Yeniden Canlanması Nedeniyle Dezenfeksiyon Tedbirlerini Artırdı - Son Dakika
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Video: Beijing'de Kargo Şirketleri, Kovid-19'un Yeniden Canlanması Nedeniyle Dezenfeksiyon Tedbirlerini Artırdı

19.05.2022 21:02
Video: Beijing'de Kargo Şirketleri, Kovid-19'un Yeniden Canlanması Nedeniyle Dezenfeksiyon Tedbirlerini Artırdı

Çin'in başkenti Beijing'deki kargo şirketleri, Kovid-19'un yeniden canlanması nedeniyle çalışanlarının ve müşterilerinin güvenliğini sağlamak amacıyla dezenfeksiyon tedbirlerini artırdı.

Çin'in başkenti Beijing'deki kargo şirketleri, Kovid-19'un yeniden canlanması nedeniyle çalışanlarının ve müşterilerinin güvenliğini sağlamak amacıyla dezenfeksiyon tedbirlerini artırdı.

Beijing sakinlerinin gönül rahatlığı ile paketlerini teslim alması veya teslim etmesi için hizmet merkezlerini, dağıtım ekipmanlarını ve paketleri kapsamlı bir şekilde dezenfekte ediyorlar.

HUAİ TİNGTİNG, SF Express Yabao Yolu Şubesi Müdürü:

"Şirketimiz 11 Mart'tan bu yana, paketlerin tümüyle dezenfekte edilmesi için tam otomatik bir dezenfeksiyon makinesiyle donatıldı. Hizmet merkezi de günde üç kez tümüyle dezenfekte ediliyor. Ayrıca dağıtım elemanlarından da hizmet merkezine girmeden önce sağlık kodlarını taratmasını, vücut sıcaklıklarının kontrol edilmesini ve negatif nükleik asit testi sertifikalarını göstermesini istiyoruz."

LYU MİNGYANG, Beijing'in Chaoyang bölgesinde posta-kargo dağıtımı salgın önleme çalışma grubu görevlisi:

"21 Ocak 2022'de Chaoyang bölgesi posta-kargo dağıtım sektörüne yönelik bir salgın önleme çalışma grubu kurdu. Bu çalışma grubu, posta ve kargo dağıtımlarının güvenli ve düzenli çalışmasını sağlamak amacıyla dağıtım elemanlarının nükleik asit testlerinin ve Kovid-19 aşılarının ve hizmet merkezlerinin dezenfeksiyonunun yanı sıra kargo şirketlerinin acil durum önleme ve kontrol planlarının rutin kontrollerini yapıyor."

Beijing, 22 Nisan'dan beri Kovid-19'un yeniden canlanmasıyla mücadele ediyor. Kent Salı günü 52 yerel yolla bulaştığı doğrulanmış Kovid-19 vakası bildirdi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Pekin, Mart, Güncel, Son Dakika

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