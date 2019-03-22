Son Dakika Haberleri: Video: Cami Saldırıları Hakkındaki Açıklamaları ile Tepki Çeken Senatöre Yumurtalı Eylem

Video: Cami Saldırıları Hakkındaki Açıklamaları ile Tepki Çeken Senatöre Yumurtalı Eylem

1 saat önce

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde cuma namazı sırasında iki camiye düzenlenen saldırıların ardından yaptığı açıklamalarla tepki çeken Avustralyalı Senatör Fraser Anning'in başında bir genç yumurta kırdı

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde cuma namazı sırasında iki camiye düzenlenen saldırıların ardından yaptığı açıklamalarla tepki çeken Avustralyalı Senatör Fraser Anning'in başında bir genç yumurta kırdı.

Senatörün bir açıklama yaptığı sırada elindeki kamerayla görüntü alan 17 yaşındaki bir genç, diğer elindeki yumurtayı politikacının başında kırdı. Bu durum karşısında genci tokatlayan Anning ile genç arasına güvenlik görevlileri girdi ve protestocu genci etkisiz hale getirdi. Olay yerine intikal eden güvenlik güçleri genci gözaltına aldı.

Cami saldırısının ardından dün açıklama yapan Queensland Senatörü Yeni Zelanda'nın göçmen politikasını eleştirmiş, saldırının toplum içinde Müslümanlara karşı büyüyen korkunun bir göstergesi olduğunu iddia etmişti. Açıklaması büyük tepki toplayan politikacı hakkında sosyal ağlarda görevinden alınması için imza kampanyası başlatıldı. Kampanyaya sadece 24 saatte 265 bin kişi imza attı. Cumartesi sabahı Avustralya Başbakanı Scott Morrison da Anning'in açıklamalarını kınamıştı.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 05:03 

Yeni Zelanda, Dünya
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