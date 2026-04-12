Üye Girişi
Son Dakika Logo

Video çeken fenomen akıntıya kapılarak gözden kayboldu

Haberin Videosunu İzleyin
12.04.2026 10:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Haber Videosu

Tayland’da bir fenomen, sahilde video çekimi için telefonunu bıraktıktan sonra denize girdi. Kısa süre sonra güçlü rip akıntısına kapılan genç kadın, aniden gelen dev dalganın etkisiyle sürüklenerek kadrajdan kayboldu. O anlar kameraya yansırken, görüntüler sosyal medyada büyük endişe yarattı; olayın ardından resmi açıklama yapılmadı.

Tayland’da bir sosyal medya fenomeninin sahilde çekim yaptığı sırada yaşananlar korku dolu anlara sahne oldu. Telefonunu kuma bırakıp denize giren genç kadın, güçlü akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

BİR ANDA DENGESİNİ KAYBETTİ

Görüntülerde, fenomenin video çekmek için telefonunu sahile sabitlediği ve ardından denize doğru ilerlediği görülüyor. Kısa süre sonra aniden yükselen dalgalar ve güçlü akıntı dikkat çekerken, genç kadının bir anda dengesini kaybettiği ve dev bir dalganın etkisiyle sürüklendiği anlar kayda yansıyor.

KADRAJDAN ÇIKTI

Bir anda kadrajdan çıkan fenomenin ardından görüntülerde sadece dalgaların kaldığı görülüyor. O anlar sosyal medyada hızla yayılırken, izleyenler büyük endişe yaşadı.

AKIBETİ BİLİNMİYOR

Uzmanlar, özellikle açık denizlerde oluşan “rip akıntıları”nın son derece tehlikeli olduğuna dikkat çekerek, bu tür durumlarda panik yapılmaması ve kıyıya paralel yüzülmesi gerektiğini vurguluyor. Fenomenin akıbetine ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, olay sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Tayland, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2026 11:54:45.
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.