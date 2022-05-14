Video: Çin'de İyi Korunmuş Hadrozor Embriyo Fosilleri Keşfedildi - Son Dakika
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Video: Çin'de İyi Korunmuş Hadrozor Embriyo Fosilleri Keşfedildi

14.05.2022 12:51
Video: Çin'de İyi Korunmuş Hadrozor Embriyo Fosilleri Keşfedildi

Bilim insanları, Çin'in güneydoğusundaki Jiangxi eyaletinde bulunan Ganzhou kentinde, içinde tanımlanabilen hadrozor embriyoları bulunan iki yumurta fosili bulunduğunu bildirdi.

Bilim insanları, Çin'in güneydoğusundaki Jiangxi eyaletinde bulunan Ganzhou kentinde, içinde tanımlanabilen hadrozor embriyoları bulunan iki yumurta fosili bulunduğunu bildirdi.

66 ila 72 milyon yıl öncesine ait fosiller, şu anda Fujian eyaletindeki Yingliang Taş Doğa Tarihi Müzesi'nde korunuyor.

Daha iyi korunmuş olan yumurta, toplam hacmi yaklaşık 660 ml olan oval küremsi bir şekle sahip. Embriyo, yumurtanın yaklaşık yüzde 40'ını kaplıyor.

Keşifle ilgili Çin ve Kanada'daki araştırmacılar tarafından ortaklaşa kaleme alınan makale, BMC Ecology and Evolution dergisinde yayımlandı.

Araştırma ekibine göre, daha önce de hadrozor embriyo fosilleri keşfedilmesine karşın, Ganzhou'da bulunan iki fosil, bugüne kadar türlerinin en iyi korunmuş olanları.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Fuzhou'dan bildiriyor.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Video: Çin'de İyi Korunmuş Hadrozor Embriyo Fosilleri Keşfedildi - Son Dakika


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