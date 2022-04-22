Video: Çin'de Tohumların Ekildiği Guyu Sezonu Başladı - Son Dakika
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Video: Çin'de Tohumların Ekildiği Guyu Sezonu Başladı

22.04.2022 14:18
Video: Çin'de Tohumların Ekildiği Guyu Sezonu Başladı

Çin'de 20 Nisan, "tahıl yağmuru" anlamına gelen Guyu sezonunun başlangıcını simgeliyor.

Çin'de 20 Nisan, "tahıl yağmuru" anlamına gelen Guyu sezonunun başlangıcını simgeliyor. Guyu, geleneksel Çin ay takvimindeki 24 güneş evresinden altıncısı ve sezonun başlangıcı olan 20 Nisan çiftçilerin tohum ekmeye başladığı gün. Guyu sezonu, baharın hala devam ettiği ve yaz sıcağının henüz gelmediği bir dönem. Bu da çayın tadına varmak ve çiçek açan şakayıkların keyfini çıkarmak için mükemmel bir zamana işaret ediyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Guangzhou şehrinden bildiriyor.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Tohum, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

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SON DAKİKA: Video: Çin'de Tohumların Ekildiği Guyu Sezonu Başladı - Son Dakika
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