Video: Çin'de Uygurlara asimilasyon iddiaları: "Selamünaleyküm bile diyemiyorlar"
1 saat önce
Kanadalı gazeteci Dr. Olsi Jazexhi, Çin'in daveti üzerine gazeteci olarak gittiği eğitim merkezlerinde tanık olduklarını Euronews'e anlattı.
Kanadalı gazeteci Dr. Olsi Jazexhi, Çin'in daveti üzerine gazeteci olarak gittiği eğitim merkezlerinde tanık olduklarını Euronews'e anlattı
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 12:33
Öğlen uykusuna yatan talihsiz adamın üzerinden araba geçti ABD Başkanı Trump'ın azledilmesi için ilk adım atıldı Prens Harry'nin eşi Meghan Markle cami ziyareti için başörtü taktı Ivanka Trump'ın kıyafeti BM toplantısına damga vurdu