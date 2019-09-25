Son Dakika Haberleri: Video: Çin'de Uygurlara asimilasyon iddiaları: "Selamünaleyküm bile diyemiyorlar"
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Video: Çin'de Uygurlara asimilasyon iddiaları: "Selamünaleyküm bile diyemiyorlar"

1 saat önce

Kanadalı gazeteci Dr. Olsi Jazexhi, Çin'in daveti üzerine gazeteci olarak gittiği eğitim merkezlerinde tanık olduklarını Euronews'e anlattı.

Kanadalı gazeteci Dr. Olsi Jazexhi, Çin'in daveti üzerine gazeteci olarak gittiği eğitim merkezlerinde tanık olduklarını Euronews'e anlattı

Video: Çin'de Uygurlara asimilasyon iddiaları: Selamünaleyküm bile diyemiyorlar

Çin Halk Cumhuriyeti, Euronews, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 12:33 
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