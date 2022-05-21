Video: Çin'in Jilin Eyaletinde Kitap Restoratörleri Eski Eserlerin Ömrünü Uzatıyor - Son Dakika
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Video: Çin'in Jilin Eyaletinde Kitap Restoratörleri Eski Eserlerin Ömrünü Uzatıyor

21.05.2022 00:36
Video: Çin'in Jilin Eyaletinde Kitap Restoratörleri Eski Eserlerin Ömrünü Uzatıyor

Çin'in kuzeydoğusunda yer alan Jilin eyaletindeki Jilin Üniversitesi Kütüphanesi'nde eski kitapları koruyan ve restore edenler, kitaplar üzerinde özenle çalışıyor.

Çin'in kuzeydoğusunda yer alan Jilin eyaletindeki Jilin Üniversitesi Kütüphanesi'nde eski kitapları koruyan ve restore edenler, kitaplar üzerinde özenle çalışıyor.

Yaptıkları iş sadece titiz bir işçilik değil, aynı zamanda derin bir tarih bilgisi gerektiriyor.

YU PİNG, Jilin Üniversitesi Kütüphanesi Küratörü:

"Jilin Üniversitesi'nin 1946'da kurulmasından bu yana 70 yıldan uzun bir süre geçti. Jilin Üniversitesi Kütüphanesi, nadir eski kitaplar ve epigrafi edebi eserler gibi taşınabilir tarihi eserlerin koleksiyonu ve korunmasına adanmıştır. Şimdiye kadar koleksiyona 400.000'den fazla eski kitap, 6.000'den fazla nadir yazı ve 35.000'den fazla dokulu yüzey parçası eklendi."

ZHANG HUA, Jilin Üniversitesi Kütüphanesi:

"Eski kitapların restorasyon tekniği, eski kitaplar bulunduğundan beri geliştirildi ve ilerletildi. Bu bir tür eski el sanatı."

REN XİNXİN, Jilin Üniversitesi Kütüphanesi:

"Restorasyon çalışmaları, insanın her zaman gerçekçi bir ruh taşıması, ciddi ve sabırlı olması gerektiğini anlamamı sağladı. Restorasyon sürecinde her adımın ciddiye alınması gerekiyor. Her kitap ve tamir ettiğimiz her sayfa için ömrümüz boyunca sorumluluk üstlenmeliyiz. Bu bizim yükümlülüğümüz."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Changchun'dan bildiriyor.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Restorasyon, Kitap, Güncel, Son Dakika

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