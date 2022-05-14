Video: Çinli Bilim İnsanları Ay Toprağında Oksijen ve Yakıt Üretme Potansiyeli Buldu - Son Dakika
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Video: Çinli Bilim İnsanları Ay Toprağında Oksijen ve Yakıt Üretme Potansiyeli Buldu

14.05.2022 13:21
Video: Çinli Bilim İnsanları Ay Toprağında Oksijen ve Yakıt Üretme Potansiyeli Buldu

CHEN SHENGWEİ, Xinhua muhabiri: "Uzayda, örneğin Ay'da yaşamayı hayal edebiliyor musunuz? Artık bir adım daha yaklaştınız. Bir grup Çinli araştırmacı, Çin'in Chang'e-5 keşif aracı tarafından getirilen Ay örneğinin karbondioksiti oksijene ve yakıta dönüştürebilen aktif bileşikler içerdiğini buldu.

CHEN SHENGWEİ, Xinhua muhabiri:

"Uzayda, örneğin Ay'da yaşamayı hayal edebiliyor musunuz? Artık bir adım daha yaklaştınız. Bir grup Çinli araştırmacı, Çin'in Chang'e-5 keşif aracı tarafından getirilen Ay örneğinin karbondioksiti oksijene ve yakıta dönüştürebilen aktif bileşikler içerdiğini buldu. Bu yüzden bugün, Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinde bulunan Nanjing Üniversitesi'ni ziyaret ettik ve bileşiği keşfedenlerden birini bize daha fazla ayrıntı vermesi için davet ettik."

Prof. YAO YİNGFANG, Nanjing Üniversitesi:

"2021'de Chang'e-5'in getirdiği Ay toprağını aldık ve onu Ay'da yerinde kaynak kullanımı için katalizör olarak kullandık. Güneş enerjisini ve Ay toprağından elde edeceğimiz suyu insan yaşamı için bir tür oksijene ve yakıt olarak hidrojen, metanol ve metana dönüştürmek için bu tür malzemeleri kullanmayı arzuluyoruz.

Teknik olarak hem Ay toprağı hem de Dünya toprağı katalizör olarak kullanılabilir. Ancak deneylerimize dayanarak, Ay toprağının çok daha iyi olduğunu gördük. Katalizör performansı yeryüzündeki topraktan çok daha iyi.

Ay toprağının performansı, Dünya toprağından yaklaşık 10 kat daha fazla (verimlidir). Bunun temel nedeni muhtemelen evrendeki Güneş rüzgarıdır. Ay toprağının bileşimi demir ve titanyum bakımından zengindir.

Bir sonraki adımda, Ay toprağına dayalı olarak, gelecekte Ay üzerinde yaşamı desteklemek için özellikle insanlardan çıkan karbondioksit ve suyu hidrojen, oksijen ve diğer yakıtlara dönüştürmek için bütün bir sistem inşa edeceğiz.

Ayrıca yakın gelecekte, belki 10 ila 20 yıl içinde, belki de insanlar tüm hayatlarını Ay'da ve hatta Mars'ta geçirecek, bu yüzden teknolojimiz derin uzay araştırmalarında insan yaşamını destekleyecek."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Nanjing'den bildiriyor.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Nanjing, Güneş, E 5, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

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