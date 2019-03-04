Son Dakika Haberleri: Video | Dört Bavul İçinde Bin 500 Egzotik Kaplumbağa Bulundu

Video | Dört Bavul İçinde Bin 500 Egzotik Kaplumbağa Bulundu

1 saat önce

Hayvan kaçakçıları zalimlikte sınır tanımıyor.

Hayvan kaçakçıları zalimlikte sınır tanımıyor. Filipinli bir kaçakçı 1500'den fazla kaplumbağayı dört bavula sıkıştırıp Hong Kong'dan Fİlipinlere getirdi. Yetkililer kaplumbağaları kurtardı. …

İLGILI HABERLER : https://tr.euronews.com/2019/03/04/vi...

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 07:31 Kaynak: Youtube

Hong Kong, Genel
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