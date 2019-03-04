Video | Dört Bavul İçinde Bin 500 Egzotik Kaplumbağa Bulundu
1 saat önce
Hayvan kaçakçıları zalimlikte sınır tanımıyor.
Hayvan kaçakçıları zalimlikte sınır tanımıyor. Filipinli bir kaçakçı 1500'den fazla kaplumbağayı dört bavula sıkıştırıp Hong Kong
'dan Fİlipinlere getirdi. Yetkililer kaplumbağaları kurtardı. …
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 07:31 Kaynak: Youtube
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