Video: Drone'lar Shanghai Sakinlerine İlaçların ve Virüse Karşı Malzemelerin Ulaştırılmasına Yardımcı Oluyor - Son Dakika
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Video: Drone'lar Shanghai Sakinlerine İlaçların ve Virüse Karşı Malzemelerin Ulaştırılmasına Yardımcı Oluyor

19.04.2022 16:56
Video: Drone'lar Shanghai Sakinlerine İlaçların ve Virüse Karşı Malzemelerin Ulaştırılmasına Yardımcı Oluyor

Çin'in kurye devi SF Express, ülkenin doğusunda yer alan metropolü Shanghai'da kapalı yönetim uygulaması altındaki sakinlere ilaçları ve virüse karşı malzemeleri sağlamak için drone'ları kullanıyor.

Çin'in kurye devi SF Express, ülkenin doğusunda yer alan metropolü Shanghai'da kapalı yönetim uygulaması altındaki sakinlere ilaçları ve virüse karşı malzemeleri sağlamak için drone'ları kullanıyor.

10 kilograma kadar malzeme taşıyabilen bir drone, saniyede 14 metre hızla 30 ila 40 dakika uçabiliyor.

SES 1 (Çince): XU QIHONG, Anting kasabasında sağlık çalışanı:

"Bence bu yöntem oldukça iyi, çünkü işçilik maliyetimizi ve zaman kaybımızı büyük ölçüde azaltabilir. Daha sonra, daha az ilaca ihtiyacı olan ve uzakta yaşayan sakinlere ilaç ulaştırmak için tamamen drone'ları kullanmak istiyoruz." Şu anda Shanghai'ın Jiading bölgesine bağlı Anting kasabasında yedi drone çalışıyor.

FANG YUAN, SF Express drone özel eylem grubu başkanı:

"Drone teslimatı temassız, bu da teslimatta enfeksiyon riskini büyük ölçüde azaltıyor ve verimliliği artırıyor. Anting kasabasındaki çalışmayı bitirdikten sonra, drone rotalarına hazırlanmak için bir sonraki yere gideceğiz."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Shanghai'den bildiriyor.

Video: Drone'lar Shanghai Sakinlerine İlaçların ve Virüse Karşı Malzemelerin Ulaştırılmasına Yardımcı Oluyor

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Çin Halk Cumhuriyeti, Shanghai, Çince, Drone, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Video: Drone'lar Shanghai Sakinlerine İlaçların ve Virüse Karşı Malzemelerin Ulaştırılmasına Yardımcı Oluyor - Son Dakika


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