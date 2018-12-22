Son Dakika Haberleri: Video | Küba'da Sel Felaketi: Dalgaların Boyu 5 Metreyi Buldu

Video | Küba'da Sel Felaketi: Dalgaların Boyu 5 Metreyi Buldu

3 saat önce

Meksika Körfezi'nde etkili olan fırtına Küba'nın başkenti Havana ile ülkenin batı kesimlerini sular altında bıraktı.

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Meksika Körfezi'nde etkili olan fırtına Küba'nın başkenti Havana ile ülkenin batı kesimlerini sular altında bıraktı. Denizde oluşan beş metrelik dev dalgalar ünlü Melacon sahil şeridini aşarak kentin iç kesimlerine kadar yayıldı.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 07:13 

Havana, Meksika Körfezi, Küba, Dünya
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