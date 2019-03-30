Video: Papa'nın Fas Ziyareti Konvoyda Kovalamacayla Olaylı Başladı
13 dakika önce
Fas Kralı VI Muhammed Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis'i ağırlarken Papa'yı karşılayan Kral Muhammed üstü açık aracında konvoy ile ilerlerken bir kişi araca doğru koştu.
Fas
Kralı VI Muhammed Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis
'i ağırlarken Papa'yı karşılayan Kral Muhammed üstü açık aracında konvoy ile ilerlerken bir kişi araca doğru koştu. Güvenlik güçlerince etkisiz hale getirilen kişinin amacı henüz anlaşılamadı…
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Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 06:16 Kaynak: Youtube
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