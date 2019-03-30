Son Dakika Haberleri: Video: Papa'nın Fas Ziyareti Konvoyda Kovalamacayla Olaylı Başladı

Video: Papa'nın Fas Ziyareti Konvoyda Kovalamacayla Olaylı Başladı

13 dakika önce

Fas Kralı VI Muhammed Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis'i ağırlarken Papa'yı karşılayan Kral Muhammed üstü açık aracında konvoy ile ilerlerken bir kişi araca doğru koştu.

Fas Kralı VI Muhammed Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis'i ağırlarken Papa'yı karşılayan Kral Muhammed üstü açık aracında konvoy ile ilerlerken bir kişi araca doğru koştu. Güvenlik güçlerince etkisiz hale getirilen kişinin amacı henüz anlaşılamadı…

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 06:16 Kaynak: Youtube

Papa Francis, Papa, Fas, Genel
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