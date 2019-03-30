Video: Papa'nın Fas Ziyareti Konvoyda Kovalamacayla Olaylı Başladı
1 saat önce
Fas Kralı VI Muhammed Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis’i ağırlarken Papa’yı karşılayan Kral Muhammed üstü açık aracında konvoy ile ilerlerken bir kişi araca doğru koştu. Güvenlik güçlerince etkisiz hale getirilen kişinin amacı henüz anlaşılamadı
Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis
Müslüman ülke Fas
'a iki günlük bir ziyaret gerçekleştiriyor. Fas Kralı VI Muhamme karşılama töreninde Katolik lidere büyük ilgi gösterdi. Ancak Papa'nın ziyareti olaylı başladı. Papa Francis'i karşılayan Kral Muhammed üstü açık aracında konvoy ile ilerlerken bir kişi araca doğru koştu. Kralın aracı hafifçe yavaşlarken araca koşan kişi güvenlik güçlerince hemen etkisiz hale getirildi. Araca koşan kişinin ne yapmaya çalıştığı henüz anlaşılamadı. Olay, karşılama töreni devlet televizyonu tarafından canlı yayınlanırken gerçekleşti. Rabat'taki tören esnasında Kral Muhammed üstü açık aracında ayakta duruyordu. Papa Francis seyahat başlamadan önce Twitter
hesabında bir açıklama yaparak dinler arası diyalog mesajı verdi. Papa Müslüman ve Hristiyanların insanları kardeş olarak yaratan Tanrı'ya inandığını belirtirken iki din mensuplarının birbirlerinin farklılığına saygı duyduğunu kaydetti.
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Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 06:35
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