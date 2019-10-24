Son Dakika Haberleri: Video: Türkiye'nin bilinmeyen cenneti Amanoslar'ı keşfedin
Son Dakika Dünya Video: Türkiye'nin bilinmeyen cenneti Amanoslar'ı keşfedin

Video: Türkiye'nin bilinmeyen cenneti Amanoslar'ı keşfedin

14 dakika önce

Amanos Dağlarında 5500 bitki çeşidinin yaşadığı tahmin ediliyor ve Türkiye'de bulunan 251 çeşit endemik bitkinin 151 türü Amanoslar da bulunuyor.

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Amanos Dağlarında 5500 bitki çeşidinin yaşadığı tahmin ediliyor ve Türkiye'de bulunan 251 çeşit endemik bitkinin 151 türü Amanoslar da bulunuyor.

Video: Türkiye'nin bilinmeyen cenneti Amanoslar'ı keşfedin

Amanoslar, Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 05:18 
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