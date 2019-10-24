Video: Türkiye'nin bilinmeyen cenneti Amanoslar'ı keşfedin
14 dakika önce
Amanos Dağlarında 5500 bitki çeşidinin yaşadığı tahmin ediliyor ve Türkiye'de bulunan 251 çeşit endemik bitkinin 151 türü Amanoslar da bulunuyor.
Amanos Dağlarında 5500 bitki çeşidinin yaşadığı tahmin ediliyor ve Türkiye'de bulunan 251 çeşit endemik bitkinin 151 türü Amanoslar da bulunuyor.
Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 05:18
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