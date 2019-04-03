Video: Usain Bolt Gösteri Yarışında Triportöre Fark Attı

Tüm zamanların en hızlı atleti olarak kabul edilen Jamaikalı sporcu Usain Bolt Peru'nun başkenti Lima'da katıldığı bir gösteride, bölgede taksi olarak kullanılan üç tekerlekli motorlu araç triportörle yarıştı.

Tüm zamanların en hızlı atleti olarak kabul edilen Jamaikalı sporcu Usain Bolt Peru'nun başkenti Lima'da katıldığı bir gösteride, bölgede taksi olarak kullanılan üç tekerlekli motorlu araç triportörle yarıştı. Hızlı çıkış yapan Bolt, araca büyük fark attı.…

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