Son Dakika Haberleri: Video: Usain Bolt Gösteri Yarışında Triportöre Fark Attı

Video: Usain Bolt Gösteri Yarışında Triportöre Fark Attı

17 dakika önce

Tüm zamanların en hızlı atleti olarak kabul edilen Jamaikalı sporcu Usain Bolt Peru'nun başkenti Lima'da katıldığı bir gösteride, bölgede taksi olarak kullanılan üç tekerlekli motorlu araç triportörle yarıştı.

Tüm zamanların en hızlı atleti olarak kabul edilen Jamaikalı sporcu Usain Bolt Peru'nun başkenti Lima'da katıldığı bir gösteride, bölgede taksi olarak kullanılan üç tekerlekli motorlu araç triportörle yarıştı. Hızlı çıkış yapan Bolt, araca büyük fark attı.…

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 12:31 Kaynak: Youtube

Lima, Usain Bolt, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Usain Bolt Resmen İmzayı attı! 2 Yıl Boyunca Paris FC Oyuncusu McGregor'dan Dayak Yediği Khabib ve Eşi İçin Sert Sözler Kars'ta İtiraz Üzerine Yapılan Sayım Bitti, Seçimi HDP Kazandı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Seçim Yorgunluğunu Atmak İçin Tatile Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.4.2019 12:48:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Video: Usain Bolt Gösteri Yarışında Triportöre Fark Attı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]