Vietnam, ABD'yi Savaş Tehdidi Olarak Değerlendiriyor - Son Dakika
Vietnam, ABD'yi Savaş Tehdidi Olarak Değerlendiriyor

03.02.2026 21:16
Vietnam'ın gizli belgesinde, ABD’nin dış müdahalelerine karşı hazırlık yapılması gerektiği belirtiliyor.

Vietnam Savunma Bakanlığına ait gizli bir belge, Hanoi yönetiminin ABD'yi olası bir "savaş tehdidi" olarak değerlendirdiğini ortaya koydu.

İnsan hakları ihlallerini izleyen The 88 Project adlı kuruluş, yayımladığı raporunda, Vietnam ordusu tarafından Ağustos 2024'te hazırlanan ve "ABD'nin İkinci İşgal Planı" başlığını taşıyan iç belgeyi paylaştı.

ABD'nin olası bir "savaş tehdidi" olarak gösterildiği belgede, olası bir dış müdahaleye karşı hazırlık yapılması gerektiği vurgulanıyor.

Belgede, ABD'nin Çin'e karşı caydırıcılığı güçlendirme hedefi doğrultusunda, "kendi yörüngesinden sapan" ülkelere karşı alışılmadık savaş yöntemleri ve askeri müdahaleler dahil olmak üzere geniş çaplı operasyonlara başvurabileceği değerlendirmesine yer veriliyor.

Belgenin ABD ve müttefiklerinin ülkede "renkli devrim" benzeri bir halk ayaklanmasını teşvik edebileceğine dair derin bir endişeye işaret ettiği öne sürülen raporda, bu bağlamda, 2004'te Ukrayna'daki Turuncu Devrim ve 1986'da Filipinler'de yaşanan Sarı Devrim örnek gösteriliyor.

The 88 Project'in raporunu kaleme alan kuruluşun direktörü Ben Swanton, söz konusu yaklaşımın hükümet içindeki marjinal bir görüş olmadığını belirterek, "Bu endişe, devletin ve farklı bakanlıkların genelinde paylaşılan bir görüş." ifadesini kullandı.

Diplomatik yakınlaşma, güvenlik kaygılarıyla çelişiyor

Dönemin ABD Başkanı Joe Biden, 2023'te Vietnam ile "Kapsamlı Stratejik Ortaklık" anlaşması imzalayarak iki ülke arasındaki ilişkileri en üst diplomatik seviyeye taşımıştı. Ancak gizli askeri belgede, ABD'nin Vietnam'ı bir ortak olarak görmesine rağmen, demokrasi, insan hakları, din ve etnik kimlikler üzerinden ülkenin sosyalist yapısını dönüştürmeyi amaçladığı ileri sürülüyor.

Swanton, bu belgenin Vietnam'ın dış politikasına dair "en net içgörülerden birini" sunduğunu kaydederek, Hanoi yönetiminin ABD'yi stratejik bir ortak değil, "varoluşsal bir tehdit" olarak algıladığını kaydetti.

Öte yandan, Vietnam Dışişleri Bakanlığı, söz konusu raporla ilgili açıklama yapmazken ABD Dışişleri Bakanlığının açıklamasında ise "Güçlü, müreffeh, bağımsız ve dirençli bir Vietnam, iki ülkenin yararınadır ve Hint-Pasifik bölgesinin istikrarına katkı sağlar." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

Kaynak: AA

21:23
Beyaz Saray: İran İHA’sını düşürmekle gereğine uygun hareket ettik.
Beyaz Saray: İran İHA'sını düşürmekle gereğine uygun hareket ettik.
20:53
Türkiye ile Suudi Arabistan arasında 2 milyar dolarlık enerji anlaşması
Türkiye ile Suudi Arabistan arasında 2 milyar dolarlık enerji anlaşması
20:52
Trump ve Petro, Beyaz Saray’da biraraya geldi
Trump ve Petro, Beyaz Saray'da biraraya geldi
20:41
Galatasaray ile anılan Messi’nin yeni adresi duyuruldu
Galatasaray ile anılan Messi'nin yeni adresi duyuruldu
20:11
Savaş an meselesi ABD ordusu, İran’a ait İHA’yı düşürdü
Savaş an meselesi! ABD ordusu, İran'a ait İHA'yı düşürdü
19:09
Büyük Menderes Nehri’nde taştı, 2 bin dönüm tarım arazisi sular altında kaldı
Büyük Menderes Nehri'nde taştı, 2 bin dönüm tarım arazisi sular altında kaldı
