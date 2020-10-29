Vietnam'daki Malove tayfununda ölenlerin sayısı 13'e yükseldi - Son Dakika

Vietnam'daki Malove tayfununda ölenlerin sayısı 13'e yükseldi

KUALA Vietnam'da dünden bu yana etkili olan Malove tayfunu sebebiyle yaşamını yitirenlerin sayısının 13'e yükseldiği açıklandı.

KUALA Vietnam'da dünden bu yana etkili olan Malove tayfunu sebebiyle yaşamını yitirenlerin sayısının 13'e yükseldiği açıklandı. Vietnam basınına göre dün merkez eyaletlerinden Quang Nam'ı vuran tayfunun yol açtığı toprak kaymaları, çok sayıda yerleşim yerini yok etti. Afet bölgesine ulaşan güvenlik güçleri 11 kişinin daha cesedine ulaşırken en az 40 kişiden haber alınamadığı bildirildi. Saatteki hızı 150 kilometreye varan tayfun dün 2 kişinin canına mal olmuş, rüzgar nedeniyle batan bir teknedeki 26 balıkçı kaybolmuştu. Vietnam'a varmadan önce Filipinler'de etkili olan Malove tayfunu sebebiyle ülkede 9 kişi ölmüş, 9 binin üzerinde kişi evlerinden tahliye edilmişti.

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