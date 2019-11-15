Vietnam'ın Ankara Büyükelçisi Tran Quang Tuyen, Mersin Valiliğini ziyaret etti

Vietnam'ın Ankara Büyükelçisi Tran Quang Tuyen, Mersin'e gerçekleştirdiği ziyaretin iki ülke ilişkilerine önemli katkı sağlayacağını belirtti.

Mersin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Büyükelçi Tuyen, bir dizi temaslarda bulunmak için geldiği Mersin'de Vali Ali İhsan Su'yu makamında ziyaret etti.

Tuyen, Mersin gibi önemli bir liman şehrinde bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu belirtti.

Misafirperverliğinden dolayı Vali Su'ya teşekkür eden Tuyen, ziyaretin Türkiye-Vietnam ilişkilerine önemli katkı sağlayacağını dile getirdi.

Vali Su ise bu tür ziyaretlerin ülkeler arası ilişkiler açısından önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, Tuyen ve heyetine ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Ziyaret, görüş alışverişinin ardından sona erdi.