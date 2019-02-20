Son Dakika Haberleri: Vietnamlı Ressam İkinci Buluşmalarını Hanoi'de Yapacak Olan Trump ve Kim'in Portresini Yaptı

Vietnamlı Ressam İkinci Buluşmalarını Hanoi'de Yapacak Olan Trump ve Kim'in Portresini Yaptı

22 dakika önce

Vietnamlı ressam Tran Lam Binh, önümüzdeki hafta Hanoi'deki zirve için bir araya gelecek Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un portesini yaptı.

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Vietnamlı ressam Tran Lam Binh, önümüzdeki hafta Hanoi'deki zirve için bir araya gelecek Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un portesini yaptı
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 11:34 

Kuzey Kore, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, Kim Jong Un, Donald Trump, Dünya
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