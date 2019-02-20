Vietnamlı Ressam İkinci Buluşmalarını Hanoi'de Yapacak Olan Trump ve Kim'in Portresini Yaptı
22 dakika önce
Vietnamlı ressam Tran Lam Binh, önümüzdeki hafta Hanoi'deki zirve için bir araya gelecek Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un portesini yaptı.
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 11:34
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