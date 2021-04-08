AKSARAY VİLLADA ÖLÜ BULUNDU - Son Dakika

AKSARAY VİLLADA ÖLÜ BULUNDU

08.04.2021 21:36

AKSARAY'da kendisinden haber alamayan komşuların ihbarı ile itfaiye yardımıyla villaya giren polis, Rüstem Yer'in (61) cansız bedeniyle karşılaştı.

AKSARAY'da kendisinden haber alamayan komşuların ihbarı ile itfaiye yardımıyla villaya giren polis, Rüstem Yer'in (61) cansız bedeniyle karşılaştı. Vücudunda darp ve yara izi olmayan Yer'in ölüm nedeni, yapılacak otopsiyle belirlenecek.

Olay, saat 20.00 sıralarında Yunus Emre Mahallesi Akin köy yolu üzerinde meydana geldi. Rüstem Yer'den haber alamayan komşuları, önce evin kapı zilini çaldı. Kapıyı açan olmaması üzerine komşuları polis ve sağlık görevlilerine haber verdi. İtfaiye ekiplerinin camı kırmasıyla villaya giren polis, Yer'in cansız bedeniyle karşılaştı. Yer'in cesedi otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Vücudunda darp ve yara izi olmayan Yer'in ölüm nedeni yapılacak otopsiyle belirlenecek.

AKSARAY VİLLADA ÖLÜ BULUNDU
AKSARAY VİLLADA ÖLÜ BULUNDU
AKSARAY VİLLADA ÖLÜ BULUNDU
AKSARAY VİLLADA ÖLÜ BULUNDU
AKSARAY VİLLADA ÖLÜ BULUNDU
AKSARAY VİLLADA ÖLÜ BULUNDU
AKSARAY VİLLADA ÖLÜ BULUNDU
AKSARAY VİLLADA ÖLÜ BULUNDU
AKSARAY VİLLADA ÖLÜ BULUNDU

Aksaray, İtfaiye, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AKSARAY VİLLADA ÖLÜ BULUNDU - Son Dakika


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