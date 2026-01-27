Vilnius Havalimanı'nda balon tehdidi nedeniyle uçuşlar bir kez daha durduruldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Vilnius Havalimanı'nda balon tehdidi nedeniyle uçuşlar bir kez daha durduruldu

Vilnius Havalimanı\'nda balon tehdidi nedeniyle uçuşlar bir kez daha durduruldu
27.01.2026 21:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Litvanya'nın başkenti Vilnius'taki havalimanında, Belarus'tan geldiği düşünülen balonlar nedeniyle uçuşlar geçici olarak askıya alındı. Uçuşların yeniden başlatılması planlanıyor.

Litvanya'da bulunan Vilnius Havalimanı'nda uçuşlar bir kez daha balonlar tehdidi nedeniyle geçici olarak durduruldu.

BALONLAR NEDENİYLE UÇUŞLAR ASKIYA ALINDI

Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta bulunan Vilnius Havalimanı'nda uçuşlar bir kez daha askıya alındı. Ulusal Kriz Yönetim Merkezi Sözcüsü, Belarus'tan geldiği düşünülen balonlar nedeniyle havalimanındaki uçuşların yerel saatle 19.05'te askıya alındığını belirterek, 20.05'te uçuşların yeninde başlatılmasının planlandığını ifade etti.

3 ARALIK'TA DA DURDURULMUŞTU

Belarus sınırından yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan havaalanında uçuşlar, Ekim 2025'ten bu yana benzer olaylar nedeniyle 10'dan fazla kez askıya alındı. Havaalanındaki uçuşlar, en son 3 Aralık'ta durdurulmuştu. Litvanya, uçuşlardaki aksamanın komşu Belarus'tan kaçak sigara taşıyan hava balonları nedeniyle yaşandığını savunmuş, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'yu bu uygulamaya izin vermekle suçlayarak, bunu bir "hibrit saldırı" olarak nitelendirmişti.

Kaynak: İHA

Litvanya, Güvenlik, Belarus, Ulaşım, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Vilnius Havalimanı'nda balon tehdidi nedeniyle uçuşlar bir kez daha durduruldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ankara’da trafikte drift atan 2 sürücüye ibretlik ceza Ankara'da trafikte drift atan 2 sürücüye ibretlik ceza
Şanlıurfa’da 5 günlük gösteri ve yürüyüş yasağı Şanlıurfa'da 5 günlük gösteri ve yürüyüş yasağı
Suriye’de, Brezilya’dan gelen bir gemide yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi Suriye'de, Brezilya'dan gelen bir gemide yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi
İstanbul’u fırtına vurdu Çatılar uçtu İstanbul'u fırtına vurdu! Çatılar uçtu
Trump’a darbe, Minnesota’da Cumhuriyetçi aday valilik yarışından çekildi Trump'a darbe, Minnesota'da Cumhuriyetçi aday valilik yarışından çekildi
Trump: İran’ın yanında büyük bir donanmamız var, anlaşma yapmak istiyorlar Trump: İran'ın yanında büyük bir donanmamız var, anlaşma yapmak istiyorlar

21:18
Türk Telekom’un hizmetlerinin özel sektöre devredileceği iddiasına yalanlama
Türk Telekom'un hizmetlerinin özel sektöre devredileceği iddiasına yalanlama
21:15
Ünlü Rapçi Blok3’ün şarkıları Spotify’dan kaldırıldı: Bunun arkasında kim var çıkacak
Ünlü Rapçi Blok3'ün şarkıları Spotify'dan kaldırıldı: Bunun arkasında kim var çıkacak
20:56
ABD Başkanı Trump: Suriye’nin çok saygın Cumhurbaşkanı ile çok iyi bir görüşme gerçekleştirdik
ABD Başkanı Trump: Suriye'nin çok saygın Cumhurbaşkanı ile çok iyi bir görüşme gerçekleştirdik
20:30
Türk halk müziği sanatçısı Seha Okuş, son yolculuğuna uğurlandı
Türk halk müziği sanatçısı Seha Okuş, son yolculuğuna uğurlandı
19:47
Sigara yasağı genişliyor Özellikle iki yer, ortalığı karıştıracak
Sigara yasağı genişliyor! Özellikle iki yer, ortalığı karıştıracak
18:31
Samsun’daki tüm ormanları sardı, temas edende alerjiye yol açtı
Samsun'daki tüm ormanları sardı, temas edende alerjiye yol açtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2026 21:42:08. #7.11#
SON DAKİKA: Vilnius Havalimanı'nda balon tehdidi nedeniyle uçuşlar bir kez daha durduruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.