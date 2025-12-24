Başkentte üzerinde konteyner taşıyan vinç, altından geçmeye çalıştığı köprüye sıkıştı.
Kazım Karabekir Caddesi'nde seyreden ve üzerinde konteyner taşıyan vinç, Atatürk Kültür Merkezi köprülü kavşağından İstanbul Caddesi'ne dönmek isterken sıkıştığı köprünün altında kaldı.
Olay nedeniyle trafikte aksaklık yaşandı.
Son Dakika › Güncel › Vinç Köprüde Sıkıştı! - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?