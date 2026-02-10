Vinçle Asılan Şahıs Olayında 4 Tutuklama - Son Dakika
Vinçle Asılan Şahıs Olayında 4 Tutuklama

10.02.2026 22:01
Sosyal medyada yayımlanan görüntü sonrası 4 şüpheli, eziyet ve hürriyet yoksunluğundan tutuklandı.

Sosyal medyada bir kişinin vinçle ayaklarından bağlanarak asıldığı görüntülerin paylaşılması üzerine başlatılan çalışma kapsamında dün başkentte gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe "eziyet" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dün sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri, mağdurun M.S. olduğunu belirlemiş, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen K.B, M.Ş. ve N.A. ile durumu bilmesine rağmen müdahale etmeyen iş yeri sahibi B.Ç'yi gözaltına almıştı.

Olayın meydana geldiği iş yerinde yaklaşık 3 yıldır getir götür işlerinde çalışan M.S'nin yüzde 61 zihinsel engelli olduğu tespit edilmişti.

Kaynak: AA

