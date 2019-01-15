Son Dakika Haberleri: Vinçten Düşen İşçi Öldü

Vinçten Düşen İşçi Öldü

2 saat önce

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde çalıştığı bir inşatta vinçten düşen işçi hayatını kaybetti.

Vinçten Düşen İşçi Öldü, System.String[]
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde çalıştığı bir inşatta vinçten düşen işçi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Özerli Mahallesi'ndeki bir inşatta çalışan 18 yaşındaki İsmail Tüneyli, 13. kat seviyesindeki vinçten dengesini kaybederek, toprak zemine düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tüneyli, Adana'daki ÇÜ Balcalı Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakıma alınan işçi yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

İsmail Tüneyli'nin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. - HATAY

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 10:09 Kaynak: İHA

Dörtyol, Hatay, İşçi, 3. Sayfa
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