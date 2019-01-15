Vinçten Düşen İşçi Öldü
2 saat önce
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde çalıştığı bir inşatta vinçten düşen işçi hayatını kaybetti.
Hatay
'ın Dörtyol
ilçesinde çalıştığı bir inşatta vinçten düşen işçi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Özerli Mahallesi'ndeki bir inşatta çalışan 18 yaşındaki İsmail Tüneyli, 13. kat seviyesindeki vinçten dengesini kaybederek, toprak zemine düştü.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Dörtyol Devlet Hastanesi
'ne kaldırılan Tüneyli, Adana
'daki ÇÜ Balcalı Hastanesi
'ne sevk edildi. Yoğun bakıma alınan işçi yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
İsmail Tüneyli'nin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu
morguna kaldırıldı. - HATAY
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 10:09 Kaynak: İHA
Muğla'da Motosiklet Sürücüsü, Sokak Ortasında Tuvalet İhtiyacını Giderdi
Kendisine Şiddet Uygulayan Nişanlısını Öldüren Hemşire Tutuklandı
Gerdek Gecesi Eşinden Dayak Yiyen Merve Öğretmen, Hikayesiyle Kan Dondurdu
Sevgilisiyle Birlikteyken Kocasına Yakalanan Cani Kadın, Eşini Öldürüp Karton Kutuya Koydu