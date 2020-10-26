VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya düşüşle başlamasının ardından 1.295 seviyesinde dengelendi.

Ekim vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 1.293,25 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 1 altında, 1.295 puandan işlem görüyor.

Cuma günü satıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışın yüzde 1,2 altında 1.307,50 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yatay seyretti.

Analistler, küresel piyasalardaki risk algısının; yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarındaki artış ve ABD'de görüşülen teşvik paketine ilişkin belirsizliklerle yüksek seyrettiğini söyledi.

Bugün, yurt içinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise Almanya'da Ifo endeksleri, ABD'de Chicago Fed ulusal aktivite endeksi ile yeni konut satış verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.290 ve 1.270 seviyelerinin destek, 1.320 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.