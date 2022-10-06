Son dakika haberleri | VİRAJDA YOLDAN ÇIKAN HAFİF TİCARİ ARAÇ ŞARAMPOLE YUVARLANDI: 6 YARALI - Son Dakika
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Son dakika haberleri | VİRAJDA YOLDAN ÇIKAN HAFİF TİCARİ ARAÇ ŞARAMPOLE YUVARLANDI: 6 YARALI

06.10.2022 23:53

Son dakika haberi... BOLU'da, virajda yoldan çıkarak şarampole yuvarlanan hafif ticari araçta bulunan 6 kişi hafif yaralandı.

BOLU'da, virajda yoldan çıkarak şarampole yuvarlanan hafif ticari araçta bulunan 6 kişi hafif yaralandı.

Kaza, saat 21.15 sıralarında Alpağut Mahallesi 3. Cadde üzerinde meydana geldi. Kent merkezi istikametine giden Caner Özalp yönetimindeki 14 GG 572 plakalı hafif ticari araç virajda sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu 10 metrel yükseklikten şarampole yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada yan yatan araçta bulunan yaşları 20 ile 24 arasında değişen sürücü Caner Özalp ile Doğan Çoknaz, Muhammed Emir Yılmaz, Mustafa Asım Soydan, Osman Yiğit Yıldız ve Buğra Kaan Babalık yaralandı. Araç içerisinde sıkışan 6 kişi itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan 6 kişi hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Son dakika haberi: Virajı alamayan araç 10 metreden uçuruma yuvarlandı: 6 yaralı Son dakika haberi: Virajı alamayan araç 10 metreden uçuruma yuvarlandı: 6 yaralı Virajı alamayan hafif ticari araç 10 metreden uçuruma yuvarlandı: 6 yaralı Virajı alamayan hafif ticari araç 10 metreden uçuruma yuvarlandı: 6 yaralı
Kaynak: DHA

Tragger, İtfaiye, Özalp, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | VİRAJDA YOLDAN ÇIKAN HAFİF TİCARİ ARAÇ ŞARAMPOLE YUVARLANDI: 6 YARALI - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | VİRAJDA YOLDAN ÇIKAN HAFİF TİCARİ ARAÇ ŞARAMPOLE YUVARLANDI: 6 YARALI - Son Dakika
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