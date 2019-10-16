Son Dakika Haberleri: Virajı alamayan otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Virajı alamayan otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

Virajı alamayan otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

1 saat önce

Virajı alamayan otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralıTEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde virajı alamayan otomobil şarampole devrildi.

Virajı alamayan otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde virajı alamayan otomobil şarampole devrildi. Kazada muhtar ve arkadaşı yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Çimendere - Balabancık yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Balabancık Mahallesi istikametine seyreden Ercan Meydan yönetimindeki 16 NUM 43 plakalı otomobil, virajı geçerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi.

Kazada sürücü Meydan ve araçta bulunan Elmalı Mahallesi Muhtarı Mehmet Çoban yaralandı.

Olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

Virajı alamayan otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

Balabancık, Tekirdağ, Malkara, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 12:51 Kaynak: İHA
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