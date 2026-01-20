Viranşehir\'de Kaçak Sigara Operasyonu

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 9 bin 440 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı, tütün ve alkol kaçakçılarına yönelik faaliyetlere devam ediyor. Jandarma ekiplerince Viranşehir ilçesinde yürütülen faaliyetlerde, 9 bin 440 adet gümrük kaçağı sigara, 5 adet gümrük kaçağı telefon yedek parçası, 11 kilogram gümrük kaçağı tütün, 10 şişe gümrük kaçağı alkol ve 90 kilogram gümrük kaçağı çay ele geçirildi. 35 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA