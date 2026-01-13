Viranşehir\'de Yaşlı Adam Saldırıya Uğradı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, husumetlileri tarafından saldırıya uğrayan yaşlı adam ağır yaralandı. Gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam saatlerinde ilçenin Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, namaz kılmak için camiye giden Mehmet Sayım (72) aralarında alacak meselesi nedeniyle husumet bulunan şahıslarla karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışma sırasında yaşlı adamın sopalarla darp edildiği öne sürüldü. Şüpheliler kaçarken, kanlar içinde yere yığılan Mehmet Sayım, çağırılan ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis ekipleri, olaya karışan 4 şüpheliyi, kısa sürede yakaladı.

Gözaltına alınan O.T., B.T., İ.T. ve A.T., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı. - ŞANLIURFA