Viranşehir'de Zincirleme Kaza: İki Ölü
Viranşehir'de Zincirleme Kaza: İki Ölü

19.01.2026 13:30
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde buzlanma nedeniyle meydana gelen kazada iki kişi hayatını kaybetti.

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde 2 TIR ile bir otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında Ömer Alması (51) ile Mehmet Ali Eşin (53), hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Viranşehir- Şanlıurfa kara yolunun Curcup Deresi mevkisinde meydana geldi. Sürücüleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen 2 TIR ile otomobil, yolda oluşan buzlanma nedeniyle zincirleme kazaya karıştı. Kazada TIR'lar şarampole yuvarlanırken, otomobil takla atarak yol kenarındaki duvara çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan Ömer Alması ile Mehmet Ali Eşin, ekipler tarafından bulundukları yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde 2 kişinin de hayatını kaybettiği belirlendi. Alması ve Eşin'in cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

YOLDA ULAŞIM AKSADI

Kaza nedeniyle Viranşehir-Şanlıurfa kara yolu bir süre kontrollü olarak trafiğe kapatıldı. Jandarma bölgede güvenlik önlemleri alırken, yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından ulaşım kontrollü şekilde normale döndü.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
