Vitamin deposu 'Mürver' meyvesi Tokat çiftçisiyle tanışacak - Son Dakika

Vitamin deposu 'Mürver' meyvesi Tokat çiftçisiyle tanışacak

TOKAT Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nün araştırma bahçesine deneme amaçlı dikilen 'Mürver' meyvesi yetişmeye başladı.

Vitamin deposu 'Mürver' meyvesi Tokat çiftçisiyle tanışacak, System.String[]

TOKAT Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nün araştırma bahçesine deneme amaçlı dikilen 'Mürver' meyvesi yetişmeye başladı. Mürverin c vitamini, antioksidan ve fenolik madde zengini olduğunu belirten Ziraat Yüksek Mühendisi Dr. Aslı Yılmaz, "Dekarına, dönümüne 1.5 ton verim alabiliriz. Bizim önerimiz Tokat çiftçisine, ilimizde bu meyveyi yaygınlaştırmak" dedi.

Tokat Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü çok zengin vitamine sahip, antioksidan etkileri bulunan mürverin, bölgeye uyumunu denemek için 3 yıl önce araştırma bahçesine ekim yaptı. Bölgede yetişecek meyveler için alternatif bir ürün olarak değerlendirilen mürverin deneme ekimi başarılı sonuç verdi. Meyvenin il genelinde ekiminin yapılması için çalışma başlatıldı.

'BAĞIŞIKLIK GÜÇLENDİRİCİ VE BİRÇOK FAYDALARI VAR'Tokat Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nde Bahçe Bitkileri Bölümü Meyve Yetiştiriciliği ve Islahı alanında görevli Ziraat Yüksek Mühendisi Dr. Aslı Yılmaz, mürverin önemli bir bitki olduğunu söyledi. Dr. Aslı Yılmaz, "Dünya ve ülkemizin küresel salgınla mücadele ettiği bu dönemde, hepimiz bağışıklık sistemimizin önemini bir kez daha anlamış bulunmaktayız. Bu bağlamda da mürver, gerçekten önemli bir bitki. Üzümsü meyveler grubunda, çalı formunda veya küçük ağaç formunda gelişim gösteriyor. Nisan ve mayıs ayında çiçeklenmesi başlıyor. Beyaz renkli ve kendine has çok güzel bir kokusu var. Hatta reçeli, şurubu, şerbeti yapılır. Çok az da olsa ülkemizde bilinir. Hasadı ise ağustos ortasında başlıyor ve eylül ortasına kadar devam ediyor. Meyveyi salkım şeklinde hasat ediyoruz. C vitamini, antioksidan ve fenolik maddelerce çok zengin bir bitkidir. Dolayısıyla grip, nezle, soğuk algınlığı, üst solunum yolu enfeksiyonların da iyidir. Daha sonrasında kan basıncımızı düzenler, kolesterol düşürür ve daha birçok faydaları vardır. Yalnız mürver meyvesini sofralık olarak tüketecek olursak tam olgun meyveleri tüketmemiz gerekir. Çünkü olgunlaşmamış meyvelerde toksinler vardır, zehirli bileşenler. Bu da tabi tehlikeli olabilir. Yalnızca işlenmiş olarak çok kullanıyoruz biz. Gıda ve ilaç sanayiinde, kozmetikte kullanıyoruz; sabun, şampuan ve krem yapımında kullanılıyor. Boya maddesi olarak mürveri çok kullanıyoruz. İşlenmiş olarak tüketiyoruz daha çok" dedi. 'DEKARINA, DÖNÜMÜNE 1.5 TON VERİM ALABİLİRİZ'

Çiftçinin mürver meyvesini yeni tanıdığını ifade eden Dr. Yılmaz, "Ekim alanı olarak, şu an kapama bahçe yetiştiriciliği yok. Çünkü artık çiftçimiz bu meyveyi yeni yeni tanıyor. Ama Kuzey Anadolu'da, ilimizde, Ankara, Bolu, Bursa, Rize, Trabzon illerimizde küçük ev bahçelerinde, ormanlık alanlarda, bahçe kenarlarında, doğal ortamlarda rastlayabiliriz mürver bitkisine. Mürverin ekolojik olarak çok fazla bir isteği yok. Hastalığı çok yok. Çelikle, dip sürgünüyle çok kolay çoğaltabiliyoruz mürver bitkisini. Pazarı daha çok çok yeni ama belirttiğim gibi Covid salgınından dolayı reklamlarda da çok duyuyoruz kara mürveri. Çiftçiye bunu tanıtarak üretimi artırmak hedefimiz. Araştırma enstitüsü olarak Yalova liderliğinde, dört farklı lokasyonda biz bir adaptasyon projesi başlattık. Mürver var içerisinde. Bahçemizde iki çeşit var, Hasberg çeşidimiz ve Tokat'ta seleksiyon çalışması olarak belirlenmiş Tokat tipimiz var, üstün özellik gösteren. 2017 yılında biz bahçemizi Eylül ayında tesis ettik. Bu sene üçüncü yılı gayet verimli ve bütün çalışmalarımızda olumlu sonuçlar aldık. Burası yaklaşık yarım dönüm ve yarım dönümden 300 kilogram verim aldık. Dekarına, dönümüne 1.5 ton verim alabiliriz. Bizim önerimiz ilimizde bu meyveyi yaygınlaştırmak. Mevcut yetiştiricilik yapılan meyvelere bir alternatif ürün olarak sunmak" diye konuştu.


Vitamin deposu 'Mürver' meyvesi Tokat çiftçisiyle tanışacak
Vitamin deposu 'Mürver' meyvesi Tokat çiftçisiyle tanışacak
Vitamin deposu 'Mürver' meyvesi Tokat çiftçisiyle tanışacak
Vitamin deposu 'Mürver' meyvesi Tokat çiftçisiyle tanışacak
Vitamin deposu 'Mürver' meyvesi Tokat çiftçisiyle tanışacak

Aslı Yılmaz, araştırma, Bahçe, Tokat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 08:57 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Vitamin deposu 'Mürver' meyvesi Tokat çiftçisiyle tanışacak - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Transparan kıyafetinin içine iç çamaşırı giymeyen model Charli Howard tepki çekti Son Dakika! Almanya Başbakanı Angela Merkel: Türkiye ile AB anlaşmasını görüşmek istiyoruz Macron'dan Müslümanları hedef alan proje: Başörtüsü yasaklanacak ABD Başkanı Donald Trump uzmanlar açısından risk grubunda yer alıyor Taksici cinayetlerinin altından rant çatışması çıktı Trump'ın koronavirüse yakalanmasından sonra ABD, kıyamet günü uçaklarını havalandırdı Doğduğun Ev Kaderindir dizisindeki yaş hatası izleyenlerin dikkatinden kaçmadı Bodrum'da güpegündüz rezalet! Ünlü koya gelen bir grup erkek akşama kadar çırılçıplak yüzüp, ilişkiye girdi
Yıl sonuna doğru ikinci el araç fiyatlarının düşmesi bekleniyor Yıl sonuna doğru ikinci el araç fiyatlarının düşmesi bekleniyor         
15:13
Son Dakika! Azerbaycan ordusu, Ermenistan işgali altındaki Karabağ'a yoğun bombardımana başladı Son Dakika! Azerbaycan ordusu, Ermenistan işgali altındaki Karabağ'a yoğun bombardımana başladı         
14:55
Taksim'de hareketli anlar! Gözaltına alınan çarşaflı şüpheli şahıs erkek çıktı Taksim'de hareketli anlar! Gözaltına alınan çarşaflı şüpheli şahıs erkek çıktı         
14:30
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen 16 yaşındaki çocuk doğum yaptı Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen 16 yaşındaki çocuk doğum yaptı         
13:39
Ahıra giren boz ayılar, ailenin binbir emekle yetiştirdiği 70 koyunu telef etti Ahıra giren boz ayılar, ailenin binbir emekle yetiştirdiği 70 koyunu telef etti         
13:10
Volkan Demirel ve Selçuk Şahin, koronavirüs tedbirlerini yok sayıp 16 kişilik arkadaş grubuyla buluştular Volkan Demirel ve Selçuk Şahin, koronavirüs tedbirlerini yok sayıp 16 kişilik arkadaş grubuyla buluştular         
12:57
Bakanlık gıda teröristlerini ifşa etti: Vatandaşa at eti yedirmişler Bakanlık gıda teröristlerini ifşa etti: Vatandaşa at eti yedirmişler         
12:18
Genç kadın, kendisine şiddet uygulayan kocasını bıçakladı Genç kadın, kendisine şiddet uygulayan kocasını bıçakladı         
11:54
"Uçağı patlatacağım" diyen kadının yargılandığı davada karar verildi         
11:45
Bacanağı ve baldızını vuran eski uzman çavuş aldığı cezayı duyunca Bacanağı ve baldızını vuran eski uzman çavuş aldığı cezayı duyunca "Vatan sağ olsun" diye bağırdı         
11:34
Oyuncu Serenay Sarıkaya, 15 bin TL'lik terlikleriyle yine adından söz ettirdi Oyuncu Serenay Sarıkaya, 15 bin TL'lik terlikleriyle yine adından söz ettirdi         
11:22
Vatandaşın abonelik iptali çilesi e-Devlet ile sona erecek Vatandaşın abonelik iptali çilesi e-Devlet ile sona erecek         
10:58
Son seçim anketinden çıkan sonuç MHP Lideri Bahçeli'yi küplere bindirecek Son seçim anketinden çıkan sonuç MHP Lideri Bahçeli'yi küplere bindirecek         
10:41
İki kere ihanete uğrayan MasterChef Duygu'nun Esra Erol'un programına katıldığı ortaya çıktı İki kere ihanete uğrayan MasterChef Duygu'nun Esra Erol'un programına katıldığı ortaya çıktı         
09:43
İlk bölümü yayınlanmadan RTÜK'e şikayet edilen Kimsesizler dizisinin adı değiştirildi İlk bölümü yayınlanmadan RTÜK'e şikayet edilen Kimsesizler dizisinin adı değiştirildi         
08:40
The Washington Post: Amerikalılar ve Starbucks, kahve dükkanları için Osmanlı Sultanı I. Selim'e teşekkür etmeli The Washington Post: Amerikalılar ve Starbucks, kahve dükkanları için Osmanlı Sultanı I. Selim'e teşekkür etmeli         
23:34
Sanayici babadan kraliyet ailesine: Delphine Boël, kralın kızı olduğunu kanıtlayarak resmen 'Belçika Prensesi' oldu Sanayici babadan kraliyet ailesine: Delphine Boël, kralın kızı olduğunu kanıtlayarak resmen 'Belçika Prensesi' oldu         
21:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2020 15:30:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Vitamin deposu 'Mürver' meyvesi Tokat çiftçisiyle tanışacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei