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Vitor Pereira'ya hapis şoku! 8 ay...

6 saat önce

Spor Arena Dış Haberler | Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira, Atina'dan gelen haberle şok yaşadı.

Vitor Pereira'ya hapis şoku! 8 ay..., System.String[]

Spor Arena Dış Haberler | Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira, Atina'dan gelen haberle şok yaşadı.


2015 yılında Yunanistan'da oynanan Panathinaikos- Olympiakos derbisi öncesinde taraftarları tahrik ederek olayların fitilini ateşleyen Vitor Pereira, hapis cezasına çarptırıldı.


Yunanistan Mahkemesi, Atinada'da görülen davada deneyimli teknik adama, "Uygunsuz davranış ve tahrik etme" suçundan 8 ay hapis cezası verdi ve akabinde şartlı tahliye etti.


NE YAPMIŞTI?


Vitor Pereira, Şubat 2015'te oynanan dev derbinin başlamasına dakikalar kala futbolcuların ısınmaya çıktığı esnada sahada gezerek rakip tribünlere el harekete yapmıştı.


Portekizli çalıştırıcı, Panathinaikos'un en ateşli tribünü olan 'Gate 13'e elleriyle 'Gelin' işareti yaparak kaos çıkarmıştı.


Olayı maçı kazanan taraf 2-1'lik skorla Panathinaikos olmuştu ancak yaşananlar sebebiyle 3 puanı silinip, 100 bin Euro para cezası ve 2 maç saha kapama cezası verilmişti.

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da,


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Panathinaikos, Olympiakos, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 10:43 
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Fenerbahçe eski Teknik Direktörü Pereira'ya 8 ay hapis cezası
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