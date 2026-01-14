Vitraspor Zirveye Yaklaştı

Bilecik U14 Gençler Ligi'nde 15'inci hafta geride kalırken, Vitraspor zirveye 1 adım daha yaklaştı.

Bilecik U14 Gençler Ligi'nde 15'inci haftasında oynanan 4 müsabakada filelere 20 kez havalanırken, Bilecik Futbol Akademispor-1299 Bilecik Spor Kulübü maçı iler bir tarihe ertelendi. Ligin 15'inci haftasında Vezirhanspor kendi evinde 1963 Başakspor'u 2-1'lik skorla geçerken, Vitraspor kendi evinde Söğütspor'u 8-0 yendi. Güneşspor kendi evinde 4 Eylülspor'a 6-0 yenilirken, Osmanelispor kendi evinde Bozüyükspor'u 3-0'lık skorla geçti. Bu sonuçlar sonrasında bir maçı eksik 1299 Bilecik Spor Kulübü 40 puanal liderliğini sürdürüken, Vitraspor 39 puanla lideri takip etti. Yine 1 maçı eksik Bilecik Futbol Akademispor 31 puanla, Osmanelispor 8 puanla haftayı bitirdi.

Ligin 16'ıncı haftasında Cumartesi günü Güneşspor-Vitraspor, Bozüyükspor-4 Eylülspor, Bilecik Futbol Akademispor-Vezirhanspor, 1963 Başakspor-Osmanelispor ve Söğütspor-1299 Bilecik Spor Kulübü ile karşı karşıya gelecek. - BİLECİK