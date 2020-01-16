Avusturya'nın başkenti Viyana'da açılan 2020 Uluslararası Turizm Fuarı'nda Türkiye standı yoğun ilgi gördü.

Messe Fuar Alanı'nda 50 ülkeden yaklaşık 850 firmanın katıldığı fuarda, Türkiye adına Viyana Kültür ve Tanıtma Müşavirliği 100 metrekarelik bölümde stant açtı.

Fuarda, Türkiye'den Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türk Hava Yolları başta olmak üzere Ürgüp Kaymakamlığı ve Belediyesi, oteller, seyahat acenteleri ve tur operatörlerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda katılımcı yer aldı.

Türkiye'nin Viyana Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Özgür Gökmen, Viyana Başkonsolosu Asip Kaya'nın yanı sıra Ürgüp Kaymakamı Mehmet Maraşlı ve Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk'ün katıldığı fuarda, Türk standını ziyaret eden misafirlere çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Başkonsolos Kaya, basına yaptığı açıklamada, Viyana Turizm Fuarı'nın dünyada önemli fuarlardan biri olduğunu belirterek, fuara 500 bine yakın ziyaretçinin katıldığını söyledi.

Kaya, Türkiye ve Avusturya arasında geçen yıllarda yaşanan bazı siyasi sıkıntılar nedeniyle turizmde düşüş yaşandığını ancak geçen yıl itibarıyla Türkiye'ye olan ilginin yeniden yükselişe geçtiğini ifade etti.

"Geçen yıl ülkemize 400 bin Avusturyalı geldi"

Avusturya'dan Türkiye'ye gelen turist sayısında 2018'de yüzde 24, 2019'da ise yüzde 13 artış yaşandığını kaydeden Kaya, "Geçen yıl ülkemizi yaklaşık 400 bine yakın Avusturyalı ziyaret etti, 2020'de inşallah bu rakamı 500 binlere taşımayı ümit ediyoruz." dedi.

Kaya, Avusturya'da yaşayan 300 bine yakın Türk asıllı vatandaşlara büyük sorumluluk düştüğünü belirterek, hem bireysel hem de çeşitli mecralardan Türkiye'nin tanıtımına katkıda bulunulması çağrısında bulundu.

Ürgüp'ün tanıtımı

Ürgüp Kaymakamı Mehmet Maraşlı da Ürgüp Belediyesiyle birlikte Ürgüp'ün tanıtımı için ilk kez Viyana Turizm Fuarına katıldıklarını belirterek, fuarın ilk gününün hafta içine denk gelmesine rağmen memnun edici oranda bir katılım olduğunu dile getirdi.

Maraşlı, 4 gün sürecek fuarın Kapadokya ve Ürgüp bölgesi için verimli geçmesi ve 2020'nin önceki yıla oranla rekor seviyede ziyaretçinin geldiği daha iyi bir yıl olması temennisinde bulundu.