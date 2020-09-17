Viyana Filarmoni Orkestrası canlı yayınla TRT 2'de - Son Dakika

Viyana Filarmoni Orkestrası'nın "2020 Yaz Gecesi Konseri" canlı yayınla TRT 2 ekranlarına gelecek.

En iyi senfonik müzik toplulukları arasında gösterilen orkestra, Schönbrunn Sarayı'nın bahçesinde müzikseverlerle buluşacak.

Ünlü Rus şef Valery Gergiev'in yöneteceği konser, yarın 21.15'te TRT 2'de canlı olarak yayınlanacak.

Konserde solist Jonas Kaufmann, Jules Massenet, Emmerich Kalman ve Giacomo Puccini'den aryalar seslendirecek.

Orkestranın 2004'ten bu yana ücretsiz olarak verdiği, bu yılki teması "Aşk" olarak belirlenen "2020 Yaz Gecesi Konseri"nde ayrıca Wagner, Offenbach, Bartholdy, Maurice Jarre ve Aram Haçaturyan'ın "Aşk" temalı besteleri yer alacak.