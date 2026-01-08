Vize Kaymakamı esnafı ziyaret etti - Son Dakika
Vize Kaymakamı esnafı ziyaret etti

08.01.2026 09:42
Vize Kaymakamı Balaban, esnafla buluşup isteklerini dinleyerek bereketli kazanç diledi.

Vize Kaymakamı Kemal Balaban, esnaf ziyaretinde bulundu.

Balaban, dükkanları ziyaret ederek, bereketli kazanç diledi.

Esnafın isteklerini dinleyen Balaban, vatandaşlarla da sohbet etti.

Balaban, her fırsatta esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelmeye çalıştığını kaydetti.

Vize itfaiyesi geçen yıl 171 yangına müdahale etti

Vize Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri geçen yıl 171 yangına müdahale etti, 135 arama ve kurtarma faaliyetine katıldı.

Belediye Başkanı Ercan Özalp, yaptığı yazılı açıklamada, itfaiye ekiplerinin yangından kazaya, arama kurtarma çalışmalarından orman yangınlarına kadar çok sayıda olaya müdahale ettiğini belirtti.

İhbarların ivedilikle değerlendirilip olay yerine intikal edildiğini aktaran Özalp, açıklamasında şunları kaydetti:

"Ekiplerimiz ev, iş yeri, araç, arazi ve orman yangını olmak üzere toplam 171 yangına müdahalede bulundu. Bölgemizde meydana gelen 36 trafik kazası ile 135 arama ve kurtarma faaliyetine katıldı. Ayrıca ekiplerimiz eğitim ve tatbikatlarda da aktif rol aldı. 2026 yılında da her türlü afet ve acil durumlarda vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz."

Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde 5 köy ve 3 mahallede elektrik kesintisi yapılacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında, Kofçaz ilçesinin Ahlatlı köyü, Pehlivanköy ilçesinin Kazımdirik, Kurtuluş, Ergene mahalleleri ile ilçeye bağlı Yeşilova, Kumköy, Akarca, Kuştepe köylerine 10 Ocak Cumartesi günü bir süre enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesintiler, Ahlatlı köyünde 10.00-17.00, diğer köy ve mahallelerde 09.00-15.00 saatlerinde uygulanacak.

Çevreyi kirleten işletmeye ceza uygulandı

Lüleburgaz ilçesinde çevre kirliliğine neden olan işletmeye idari para cezası uygulandı.

Lüleburgaz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kentte çevre kirliliğine yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler, daha önce de cezai işlem yapılan gıda işletmesinin atıklarını tekrardan yola döktüğünü tespit etti.

İşletmeye 30 bin lira ceza uygulandı.

Kaynak: AA

12:13
Bedelli askerlik ücreti 333 bin 89 TL oldu
Bedelli askerlik ücreti 333 bin 89 TL oldu
12:00
MSB: Suriye yardım isterse Türkiye gerekli desteği sağlar
MSB: Suriye yardım isterse Türkiye gerekli desteği sağlar
11:54
Rıza Pehlevi’nin videosu milyonlarca izlendi, Tahran yönetimi internetin fişini çekti
Rıza Pehlevi'nin videosu milyonlarca izlendi, Tahran yönetimi internetin fişini çekti
11:29
Bomba etkisi yaratan transfer iddiası: Üç büyükşehir AK Parti’ye geçebilir
Bomba etkisi yaratan transfer iddiası: Üç büyükşehir AK Parti'ye geçebilir
11:27
Suriye ordusu SDG’ye saat verdi: 13.30’da saldırı başlatacağız
Suriye ordusu SDG'ye saat verdi: 13.30'da saldırı başlatacağız
11:09
SPK yasakladı ama MEXC Global Türkiye’de hala ne yapıyor
SPK yasakladı ama MEXC Global Türkiye'de hala ne yapıyor?
