Vodafone'dan 'Dünya İçin Lazım' Projesi

09.01.2026 12:09
Vodafone, WWF-Türkiye ve Habitat Derneği ile 70 bin kişiye doğa koruma eğitimi vermeyi hedefliyor.

Vodafone, WWF- Türkiye ve Habitat Derneği iş birliğiyle yürütülen "Dünya İçin Lazım" projesi kapsamında verilen doğayı koruma eğitimleriyle şu ana kadar 40 bini aşkın kişiye ulaşıldı. Mayıs ayına kadar toplam 70 bin kişiye eğitim verilmesi hedefleniyor.

Daha sürdürülebilir bir dünya hedefiyle çalışmalarını sürdüren Vodafone, hayata geçirdiği "Dünya İçin Lazım" projesiyle, doğayı korumak üzere kullanım ömrünü tamamlamış elektronik cihazları geri dönüştürmeye ve WWF-Türkiye ve Habitat Derneği iş birliğiyle doğayı koruma eğitimleri vermeye devam ediyor. Proje kapsamında şu ana kadar 4 tonu aşkın e-atık toplanırken, verilen doğayı koruma eğitimleriyle de 40 bini aşkın kişiye ulaşıldı. Projede Mayıs ayına kadar 45 bini çocuk olmak üzere toplam 70 bin kişiye ulaşılması ve 15 ton e-atığın dönüştürülmesi hedefleniyor.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, şunları söyledi: "Vodafone olarak, Amaç Odaklı yaklaşımımız kapsamında global odak alanlarımız olan 'Topluma Değer Katmak', 'Gezegenimizi Korumak' ve 'Güven İnşa Etmek' anlayışımız doğrultusunda çalışmaya devam ediyoruz. WWF-Türkiye ve Habitat Derneği iş birliğiyle 'Dünya İçin Lazım' projesini hayata geçirdik. Amacımız; e-atıkları dönüştürerek doğamıza sıfır atık katkısında bulunmak, e-atık dönüşümleri sayesinde doğa bilinci gelişen bir topluluğun oluşmasını sağlamak. Sürdürülebilirlik eğitimleriyle bu toplulukları geliştirerek büyütmek, bu toplulukların da gelecekte doğa bilinci olan ve bu bilinci etrafa yayan elçiler yetiştirmesini sağlamak. Şu ana kadar 40 bini aşkın kişiye eğitim verdiğimiz projede, Mayıs ayına kadar 45 bini çocuk olmak üzere toplam 70 bin kişiye ulaşmayı hedefliyoruz."

İlkokul ve ortaokul grupları için doğayı koruma eğitimleri

"Dünya İçin Lazım" projesinde, Türkiye genelinde 7-14 yaş arasındaki çocuklara, e-atık ve sürdürülebilirlik bilinci kazandırmak amacıyla eğitimler veriliyor. Bu kapsamda, ilkokul ve ortaokul grupları için yüz yüze ve çevrim içi olacak şekilde Doğa Koruma, E-Atık, İklim Değişimi, İleri Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik başlıklarında eğitimler düzenleniyor.

Ebeveyn ve öğretmenler için seminerler

Projede doğayı koruma eğitimlerinin verilebilmesi için düzenlenen eğitmen eğitimlerinde ise Eğitmenlik Becerileri, Etkili Sunum ve Oturum Tasarımı, Çocuklarla Hak Temelli Çalışma, İçerik Aktarımı ve İçerik Deneyimleme, Teknoloji Becerileri ve E-Öğrenme Araçları, Yerel Süreçler gibi konular ele alınıyor. Bunun yanı sıra ebeveyn ve öğretmenler için organize edilen web seminerleri ile sürdürülebilir yaşam alışkanlıklarının hem evde hem okulda desteklenmesi amaçlanıyor. Bugüne kadar ebeveyn ve öğretmenler için "Dijital Araçlarla Sürdürülebilirlik Farkındalığı: Ebeveyn ve Öğretmenler İçin Rehber", "Doğa Eğitimi Erken Yaşta Başlar: Doğru Yöntemler, Kalıcı Etki" ve "Evde Başlayan Dönüşüm: Ailece Sürdürülebilir Yaşam Kültürü" konulu 3 web semineri düzenlendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

