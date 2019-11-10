Son Dakika Haberleri: Voleci Şeref, kabri başında anıldı
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Voleci Şeref, kabri başında anıldı

6 saat önce

- Voleci Şeref, kabri başında anıldıİSTANBUL - Beşiktaş'ın efsane golcülerinden 'Voleci' lakaplı Şeref Görkey, vefatının 15. yılında Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı.

- Voleci Şeref, kabri başında anıldı

İSTANBUL - Beşiktaş'ın efsane golcülerinden 'Voleci' lakaplı Şeref Görkey, vefatının 15. yılında Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı.

Beşiktaş forması altında attığı 320 golün 99'unu voleyle atan ve lakabı 'Voleci' olan Şeref Görkey, vefatının 15. yılında Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yöneticilerin, Atatürk'ü anma törenlerinde yer almasından dolayı yer alamadığı anma törenine, Ahmet Nur Çebi çelenk gönderdi. Törende siyah-beyazlı kulübün temsilcileri de yer aldı.

Voleci Şeref, kabri başında anıldı

Ahmet Nur Çebi, Zincirlikuyu, Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 02:30 Kaynak: İHA
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