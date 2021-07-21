Voleybol: 20 Yaş Altı Erkekler Balkan Şampiyonası

20 Yaş Altı Erkekler Balkan Voleybol Şampiyonası'na 18 Yaş Altı Milli Takımı ile katılan Türkiye, ikinci maçında Arnavutluk'u 3-2 yendi.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milliler, Kosova'nın başkenti Priştine'de düzenlenen şampiyonadaki ikinci maçında Arnavutluk ile karşılaştı.

Milli takım, Arnavutluk'u 26-24, 25-19, 16-25, 21-25 ve 15-10'luk set sonuçlarıyla 3-2 mağlup etti ve 2'de 2 yaptı.

Türkiye, Balkan Şampiyonası'ndaki üçüncü maçını yarın TSİ 16.30'da ev sahibi Kosova ile yapacak.