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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

6 saat önce

Salon: Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor KompleksiHakemler: Yavuz Akdemir, Ferhat BüyükpamukçuArkas Spor: Blankenau, Burak Güngör, Mustafa Koç, Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Mustafa Cengiz (Bravo, Caner Ergül, Mirza Lagumdzija, Muhammet Kaya, Burak Çevik)Bursa Büyükşehir Belediyespor:...

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi, System.String[]

Salon: Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor Kompleksi

Hakemler: Yavuz Akdemir, Ferhat Büyükpamukçu

Arkas Spor: Blankenau, Burak Güngör, Mustafa Koç, Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Mustafa Cengiz (Bravo, Caner Ergül, Mirza Lagumdzija, Muhammet Kaya, Burak Çevik)

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Ediz Fırıncıoğlu, Sharifi, Cansın Hacıbekiroğlu, Hüseyin Koç, Martins, Furkan Dur (Metin Durmuş, İbrahim Ersin Başaran, Uğur Kılınç)

Setler: 23-25, 21-25, 28-30

Süre: 98 dakika (32, 27, 39)

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 7. haftasının son maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Arkas Spor'u 3-0 mağlup etti.

Bursa Büyükşehir Belediyespor, voleybol, Sigorta, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 09:00 Kaynak: AA
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