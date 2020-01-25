Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika
Son Dakika Spor Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika Spor

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

6 saat önce

Salon: Haldun AlagaşHakemler: Erol Akbulut, Caner Çıldırİstanbul Büyükşehir Belediyespor: Abdulsamet Yalçın, Özkan Hayırlı, Serhat Coşkun, Batuhan Avcı, Uğur Güneş, Caner Çiçekoğlu (Beytullah Hatipoğlu, Caner Pekşen, Enaboifo, Berkan Eryüz)Sorgun Belediyespor: Aslan Ekşi, Ali Çayır, Mehmet...

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi, System.String[]

Salon: Haldun Alagaş

Hakemler: Erol Akbulut, Caner Çıldır

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Abdulsamet Yalçın, Özkan Hayırlı, Serhat Coşkun, Batuhan Avcı, Uğur Güneş, Caner Çiçekoğlu (Beytullah Hatipoğlu, Caner Pekşen, Enaboifo, Berkan Eryüz)

Sorgun Belediyespor: Aslan Ekşi, Ali Çayır, Mehmet Almaz, Rosales, Gavilan, İbrahim Kurt ( Serkan Kılıç, Demirhan Durul, Görkem Sertel, Batı Kayhan, Onur Altınkaya, Çağlar Aksoy, Yusuf Erdem)

Setler: 21-25, 25-16, 25-20, 29-27

Süre: 122 dakika (31, 27, 29, 35)

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 14. haftasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Sorgun Belediyespor'u 3-1 yendi.

Serhat Coşkun, Sigorta, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 04:58 Kaynak: AA
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