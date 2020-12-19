Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Sorgun
Hakemler: İbrahim Ünal, TolgaCan Dinçer
Sorgun Belediyespor: Murat Palavar, Cepeda, Cirovic, Ahmet Samet Baltacı, Selim Demir, Pavlovic (Mesut Akman, Ümit Demir, Hüseyin Koç, Yiğit Yıldız, Rahmi Çağlar Aksoy, Burhan Zorluer, Kadir Gürkan Uz)
Arkas Spor: Blankenau, Burak Güngör, Mustafa Koç, Efe Mandıracı, Çağatay Durmaz, Yiğit Gülmezoğlu, (Bravo, Mirza Lagumdzija, Wınkelmuller )
Setler: 12-25, 19-25, 20-25
Süre: 75 (23, 28, 24)
Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi 22. hafta maçında Sorgun Belediyespor, evinde Arkas Spor'a 3-0 yenildi.
- Kaynak: AA
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