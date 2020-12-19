Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

19.12.2020 18:07
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi, System.String[]

Salon: SorgunHakemler: İbrahim Ünal, TolgaCan DinçerSorgun Belediyespor: Murat Palavar, Cepeda, Cirovic, Ahmet Samet Baltacı, Selim Demir, Pavlovic (Mesut Akman, Ümit Demir, Hüseyin Koç, Yiğit Yıldız, Rahmi Çağlar Aksoy, Burhan Zorluer, Kadir Gürkan Uz)Arkas Spor: Blankenau, Burak Güngör,...

Salon: Sorgun

Hakemler: İbrahim Ünal, TolgaCan Dinçer

Sorgun Belediyespor: Murat Palavar, Cepeda, Cirovic, Ahmet Samet Baltacı, Selim Demir, Pavlovic (Mesut Akman, Ümit Demir, Hüseyin Koç, Yiğit Yıldız, Rahmi Çağlar Aksoy, Burhan Zorluer, Kadir Gürkan Uz)

Arkas Spor: Blankenau, Burak Güngör, Mustafa Koç, Efe Mandıracı, Çağatay Durmaz, Yiğit Gülmezoğlu, (Bravo, Mirza Lagumdzija, Wınkelmuller )

Setler: 12-25, 19-25, 20-25

Süre: 75 (23, 28, 24)

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi 22. hafta maçında Sorgun Belediyespor, evinde Arkas Spor'a 3-0 yenildi.

İbrahim Ünal, Efeler Ligi, Arkas Spor, Sigorta, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika Spor


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