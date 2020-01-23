Voleybol: CEV Şampiyonlar Ligi

Salon: VakıfBank Spor Sarayı
Hakemler: Sabine Vitte (Almanya), Marie Boulanger (Belçika)
VakıfBank: Cansu Özbay, Gabriela Braga, Zehra Güneş, Isabelle Haak, Ebrar Karakurt, Rasic ( Gizem Örge, Pınar Eren, Gözde Yılmaz, Ognjenovic, Meliha İsmailoğlu, Melis Gürkaynak)
Nova KBM Branik: Sobocan, Krajnc, Galic, Kosenina, Pintar, Stojilkovic (Pahor, Dobaj, Kramberger, Bracko)
Setler: 25-15, 25-11, 25-10
Süre: 56 dakika (18, 17, 21)
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu 4. hafta maçında Slovenya'nın Nova KBM Branik ekibini 3-0 yendi.