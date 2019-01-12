Salon: Prof. Dr. Veysel Eroğlu
Hakemler: Bülent Bozkurt
, İbrahim Ünal
İkbal Afyon
Belediye Yüntaş: Hüseyin Baykal
, Mehmet Hacıoğlu
, Ekrem Caner Çiçekoğlu, Andric, Stankovic, Burak Hascan (Muhammed Ertuğrul, Tunç Ayhan, Çağatay Durmuş, Beytullah Hatipoğlu) İnegöl Belediyespor
: Marshall
, Cacic, Cansın Hacıbekiroğlu, Abreu, Hüseyin Koç
, Cüneyt Dağcı (Berkan Bozan, Kemal Kıvanç Elgaz, Cansın Çınar
, Efe Er, Burak Hazırol, Berkay
Bayraktar)
Setler: 25-19, 25-21, 25-23
Süre: 88 dakika (25, 29, 34)
Voleybol Efeler Ligi 13. hafta maçında İkbal Afyon Belediye Yüntaş, sahasında İnegöl Belediyespor'u 3-0 yendi.