Salon: Hidayet Türkoğlu
Hakemler: İlhami Şenyurt
, Seçkin Yener İstanbul Büyükşehir Belediyespor
: İbrahim Emet
, Caner Pekşen, Baturalp Burak Güngör, Özkan Hayırlı, Metin Toy, Gökhan Gökgöz
(Erdem Sonat, Nuri Şahin
, Murat Yenipazar
, Serhat Çoşkun, Berkan Eryüz) Maliye Piyango
: Seganov, Bruno, Sercan Yüksel Bıdak, Ali Berke Sağır, Ali Deniz Yılmaz
, Osman Çağatay
Durmaz (Deniz İvgen, Görkem Sertel, Murat Tokgöz, Sabit Karaağaç
)
Setler: 30-28, 29-27, 25-18
Süre: 91 dakika (31, 35, 25)
Voleybol Efeler Ligi 20. hafta mücadelesinde İstanbul Büyükşehir Belediyespor
, sahasında Maliye Piyango'yu 3-0 yendi.