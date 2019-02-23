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Voleybol: Efeler Ligi

1 saat önce

Salon: Hidayet TürkoğluHakemler: İlhami Şenyurt, Seçkin Yenerİstanbul Büyükşehir Belediyespor: İbrahim Emet, Caner Pekşen, Baturalp Burak Güngör, Özkan Hayırlı, Metin Toy, Gökhan Gökgöz (Erdem Sonat, Nuri Şahin, Murat Yenipazar, Serhat Çoşkun, Berkan Eryüz)Maliye Piyango: Seganov, Bruno,...

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Salon: Hidayet Türkoğlu

Hakemler: İlhami Şenyurt, Seçkin Yener

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: İbrahim Emet, Caner Pekşen, Baturalp Burak Güngör, Özkan Hayırlı, Metin Toy, Gökhan Gökgöz (Erdem Sonat, Nuri Şahin, Murat Yenipazar, Serhat Çoşkun, Berkan Eryüz)

Maliye Piyango: Seganov, Bruno, Sercan Yüksel Bıdak, Ali Berke Sağır, Ali Deniz Yılmaz, Osman Çağatay Durmaz (Deniz İvgen, Görkem Sertel, Murat Tokgöz, Sabit Karaağaç)

Setler: 30-28, 29-27, 25-18

Süre: 91 dakika (31, 35, 25)

Voleybol Efeler Ligi 20. hafta mücadelesinde İstanbul Büyükşehir Belediyespor, sahasında Maliye Piyango'yu 3-0 yendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 04:34 Kaynak: AA

Gökhan Gökgöz, Emet, Şenyurt, Spor
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