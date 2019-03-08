Son Dakika Haberleri: Voleybol: Haftanın Programı

Voleybol: Haftanın Programı

33 dakika önce

Voleybolda Efeler Ligi ve Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 22. ve lig etabının son hafta müsabakaları yapılacak.

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Voleybolda Efeler Ligi ve Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 22. ve lig etabının son hafta müsabakaları yapılacak.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde şampiyonların belirleneceği play-off'lar ve düşecek ekiplerin belli olacağı baraj maçları öncesi normal sezonun son hafta karşılaşmalarının programı şöyle:

Efeler Ligi

Yarın:

13.00 Fenerbahçe-İnegöl Belediyespor (Burhan Felek)

15.00 Ziraat Bankası-Jeopark Kula Belediyespor (TVF Başkent)

16.00 Arhavi Belediyespor-Halkbank (Arhavi)

16.00 Arkas Spor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Atatürk Vestel Venus Spor Kompleksi)

18.00 Galatasaray-İkbal Afyon Belediye Yüntaş (Burhan Felek)

10 Mart Pazar:

14.00 Tokat Belediye Plevne-Maliye Piyango (Ali Yücel)

Vestel Venus Sultanlar Ligi

Yarın:

13.00 Halkbank-Fenerbahçe Opet (TVF Başkent)

14.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Eczacıbaşı VitrA (Mimar Sinan)

10 Mart Pazar:

14.00 Beşiktaş-Karayolları (Burhan Felek)

17.30 Nilüfer Belediyespor-Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas (Cengiz Göllü)

19.00 Galatasaray HDI Sigorta-Türk Hava Yolları (Burhan Felek)

Bu arada VakıfBank, hafta içinde oynanan 22. hafta maçında Çanakkale Belediyespor'u 3-0 yendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 09:45 Kaynak: AA

voleybol, Burhan Felek, Vestel, Spor
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