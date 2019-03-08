Voleybol: Haftanın Programı

Voleybolda Efeler Ligi ve Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 22. ve lig etabının son hafta müsabakaları yapılacak.

Voleybolda Efeler Ligi ve Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 22. ve lig etabının son hafta müsabakaları yapılacak.



Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde şampiyonların belirleneceği play-off'lar ve düşecek ekiplerin belli olacağı baraj maçları öncesi normal sezonun son hafta karşılaşmalarının programı şöyle:



Efeler Ligi



Yarın:



13.00 Fenerbahçe-İnegöl Belediyespor (Burhan Felek)



15.00 Ziraat Bankası-Jeopark Kula Belediyespor (TVF Başkent)



16.00 Arhavi Belediyespor-Halkbank (Arhavi)



16.00 Arkas Spor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Atatürk Vestel Venus Spor Kompleksi)



18.00 Galatasaray-İkbal Afyon Belediye Yüntaş (Burhan Felek)



10 Mart Pazar:



14.00 Tokat Belediye Plevne-Maliye Piyango (Ali Yücel)



Vestel Venus Sultanlar Ligi



Yarın:



13.00 Halkbank-Fenerbahçe Opet (TVF Başkent)



14.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Eczacıbaşı VitrA (Mimar Sinan)



10 Mart Pazar:



14.00 Beşiktaş-Karayolları (Burhan Felek)



17.30 Nilüfer Belediyespor-Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas (Cengiz Göllü)



19.00 Galatasaray HDI Sigorta-Türk Hava Yolları (Burhan Felek)



Bu arada VakıfBank, hafta içinde oynanan 22. hafta maçında Çanakkale Belediyespor'u 3-0 yendi.

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