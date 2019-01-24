Voleybol: Kadınlar Cev Challenge Kupası
56 dakika önce
Voleybol Kadınlar CEV Challenge Kupası 8'li final turu rövanş maçında Aydın Büyükşehir Belediyespor, Belçika temsilcisi Hermes'i deplasmanda 3-2 yendi.
Voleybol Kadınlar CEV Challenge Kupası 8'li final turu rövanş maçında Aydın Büyükşehir Belediyespor
, Belçika
temsilcisi Hermes
'i deplasmanda 3-2 yendi. Oostende
kentindeki Mister V-Arena'da oynan müsabakada Aydın Büyükşehir Belediyespor, rakibine 22-25, 25-19, 25-18, 21-25 ve 15-12'lik setlerle üstünlük sağladı.
İlk maçı da evinde 3-0 kazanan Aydın Büyükşehir Belediyespor, adını 4'lü final turuna yazdıran taraf oldu ve bu etapta Yunanistan
'ın AO Thiras ekibiyle eşleşti.
Bu turda müsabakalar, 5-7 Şubat ve 12- 14 Şubat
tarihlerinde oynanacak.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 12:49 Kaynak: AA
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