Son Dakika Haberleri: Voleybol: Kadınlar Cev Challenge Kupası

Voleybol: Kadınlar Cev Challenge Kupası

56 dakika önce

Voleybol Kadınlar CEV Challenge Kupası 8'li final turu rövanş maçında Aydın Büyükşehir Belediyespor, Belçika temsilcisi Hermes'i deplasmanda 3-2 yendi.

Voleybol: Kadınlar Cev Challenge Kupası, System.String[]
Voleybol Kadınlar CEV Challenge Kupası 8'li final turu rövanş maçında Aydın Büyükşehir Belediyespor, Belçika temsilcisi Hermes'i deplasmanda 3-2 yendi.

Oostende kentindeki Mister V-Arena'da oynan müsabakada Aydın Büyükşehir Belediyespor, rakibine 22-25, 25-19, 25-18, 21-25 ve 15-12'lik setlerle üstünlük sağladı.

İlk maçı da evinde 3-0 kazanan Aydın Büyükşehir Belediyespor, adını 4'lü final turuna yazdıran taraf oldu ve bu etapta Yunanistan'ın AO Thiras ekibiyle eşleşti.

Bu turda müsabakalar, 5-7 Şubat ve 12- 14 Şubat tarihlerinde oynanacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 12:49 Kaynak: AA

Hermes, Büyükşehir Belediyespor, Aydın, voleybol, Spor
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