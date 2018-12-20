Son Dakika Haberleri: Voleybol: Kadınlar Cev Şampiyonlar Ligi

Voleybol: Kadınlar Cev Şampiyonlar Ligi

9 saat önce

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. maçında konuk olduğu Bulgaristan temsilcisi Maritza'yı 3-0 yendi.

Voleybol: Kadınlar Cev Şampiyonlar Ligi, System.String[]
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. maçında konuk olduğu Bulgaristan temsilcisi Maritza'yı 3-0 yendi.

Filibe kentindeki Kolodruma Spor Salonu'nda oynanan müsabakada VakıfBank, 25-16, 25-16 ve 25-21'lik setlerle 3-0 galip geldi.

Bu sonuçla VakıfBank, grupta ikide iki yaptı, Maritza ise ikinci maçını da kaybetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 08:34 Kaynak: AA

Bulgaristan, voleybol, Spor
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