Voleybol: Kadınlar Cev Şampiyonlar Ligi
9 saat önce
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. maçında konuk olduğu Bulgaristan temsilcisi Maritza'yı 3-0 yendi.
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. maçında konuk olduğu Bulgaristan
temsilcisi Maritza'yı 3-0 yendi.
Filibe kentindeki Kolodruma Spor Salonu'nda oynanan müsabakada VakıfBank, 25-16, 25-16 ve 25-21'lik setlerle 3-0 galip geldi.
Bu sonuçla VakıfBank, grupta ikide iki yaptı, Maritza ise ikinci maçını da kaybetti.
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Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 08:34 Kaynak: AA
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